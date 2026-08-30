Σέρρες: Νέα ένταση στη δομή μεταναστών στη Σιντική - Φθορές στους χώρους, δύο συλλήψεις

Snapshot Νέα ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί του δήμου Σιντικής στις Σέρρες.

Μετανάστες επιχείρησαν να διαφύγουν από τη δομή, προκαλώντας εντάσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις.

Στη δομή εκδηλώθηκαν διαμαρτυρίες από τους μετανάστες.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε σημειωθεί μεγάλη διαφυγή, με 23 μετανάστες να οδηγούνται στις φυλακές μετά από καταδίκη. Snapshot powered by AI

Νέα ένταση σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή μεταναστών στο Κλειδί του δήμου Σιντικής στις Σέρρες.

Όπως αναφέρει το voria.gr, μετανάστες διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τις συνθήκες διαβίωσης, ενώ προκλήθηκαν και φθορές στους χώρους.

Πάντως αυτήν τη φορά δεν έγινε απόπειρα διαφυγής, γεγονός που επιβεβαιώθηκε από την καταμέτρηση, σε αντίθεση με τη μεγάλη κλίμακας διαφυγή που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο, όπου 23 μετανάστες οδηγήθηκαν στις φυλακές μετά την καταδίκη τους.

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