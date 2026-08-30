Κορυφώνεται σήμερα η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου - Κίνηση σε δρόμους και λιμάνια

Αυξημένη η κίνηση στον Πειραιά - Πυκνή ροή στα διόδια της Ελευσίνας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Κορυφώνεται σήμερα η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου - Κίνηση σε δρόμους και λιμάνια
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου στην Αθήνα κορυφώνεται σήμερα με αυξημένη κίνηση σε δρόμους και λιμάνια της Αττικής.
  • Στο λιμάνι του Πειραιά αναμένονται 22 αφίξεις πλοίων και συνολικά 8.937 επιβάτες αναχωρούν, ενώ στη Ραφήνα και το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 20 και 12 δρομολόγια αντίστοιχα.
  • Η ροή οχημάτων στα διόδια της Ελευσίνας είναι πυκνή, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις ή προβλήματα.
  • Η κίνηση στα λιμάνια και στους δρόμους αναμένεται να κορυφωθεί το απόγευμα, μετά τις 17:00, με την επιστροφή τόσο των αδειούχων του Αυγούστου όσο και όσων γύρισαν από σύντομες αποδράσεις.
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Ο κατεξοχήν μήνας των διακοπών, ο Αύγουστος, φτάνει σιγά-σιγά στο τέλος του και οι τελευταίοι αδειούχοι επιστρέφουν στην Αθήνα, για να μπουν ξανά σε κανονικούς ρυθμούς καθημερινότητας.

Η κίνηση σε δρόμους και λιμάνια της Αττικής είναι αυξημένη καθ'όλη τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, σήμερα, ώστόσο, Κυριακή, η επιστροφή αναμένεται να φτάσει στην κορύφωσή της.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς το πρωί, όπου χιλάδες κόσμου επιστρέφουν στο κλεινόν άστυ, χωρίς, όμως, να είναι λίγοι και εκείνοι που αναχωρούν είτε για τις διακοπές του Σεπτεμβρίου, είτε για μία μονοήμερη απόδραση.

Πόσα πλοία αναμένονται σήμερα στα λιμάνια της Αττικής

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στην πύλη Ε8, για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, νωρίς το πρωί είχε σχηματιστεί ουρά οχημάτων από ταξιδιώτες που περιμένουν να επιβιβαστούν στα πλοία.

Συνολικά, σήμερα αναμένεται να αναχωρήσουν 8.937 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά, 3.625 από τη Ραφήνα και 1.569 από το Λαύριο.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί 22 αφίξεις πλοίων στον Πειραιά, ενώ στον Αργοσαρωνικό αναμένονται 34 υδροπτέρυγα και 24 επιβατηγά πλοία. Στη Ραφήνα αναμένεται να πραγματοποιηθούν 20 δρομολόγια, ενώ στο Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 12 δρομολόγια.

Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής αναμένεται να παραμείνει αυξημένη όσο περνούν οι ώρες και να κορυφωθεί προς το βράδυ.

Πυκνή ροή στα διόδια της Ελευσίνας

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου, με τη ροή των οχημάτων στα διόδια της Ελευσίνας να είναι πυκνή. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν καταγράφονται σημαντικά προβλήματα ή μεγάλες καθυστερήσεις, παρά την αυξημένη κίνηση.

Καλύτερη είναι προς το παρόν η εικόνα στα διόδια των Αφιδνών, όπου δεν καταγράφονται καθυστερήσεις.

Το μεγάλο κύμα επιστροφής αναμένεται να κορυφωθεί το απόγευμα και κυρίως μετά τις 17:00, όταν θα επιστρέψουν τόσο όσοι είχαν πραγματοποιήσει μια σύντομη απόδραση για το Σαββατοκύριακο όσο και εκείνοι που ολοκληρώνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

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