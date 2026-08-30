Φωτιά στη Νέα Προποντίδα Χαλκιδικής - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Σήμαντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

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