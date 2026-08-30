Φωτιά στη Νέα Προποντίδα Χαλκιδικής - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Φωτιά στη Νέα Προποντίδα Χαλκιδικής - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής στην περιοχή Σήμαντρα του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:08ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Νέα ένταση στη δομή μεταναστών στη Σιντική - Φθορές στους χώρους, δύο συλλήψεις

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Κορυφώνεται σήμερα η επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου - Κίνηση σε δρόμους και λιμάνια

14:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Νέα Προποντίδα Χαλκιδικής - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Δωδεκάχρονη που έκανε διακοπές διαγνώστηκε με όγκο και χειρουργήθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία»

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έκανα λάθος, είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω» - Αύριο η δίκη μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Του έκανε παρατήρηση για υπερβολική ταχύτητα και εκείνος την έσπρωξε και την τραυμάτισε

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο €5975 σε οδηγό μοτοσικλέτας που παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια και μπήκε 9 φορές σε μονόδρομο

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Αναποδογύρισε πλοίο με 279 επιβάτες ανοιχτά της Κερύνειας - Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

14:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί το παγωτό μπορεί να προκαλέσει ξαφνικά πόνο στο κεφάλι - Πώς σταματά το «πάγωμα του εγκεφάλου»

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Κρανιά Γρεβενών - Επιχειρούν και εναέρια μέσα

13:50ΕΛΛΑΔΑ

Δάνης Κατρανίδης: Η συγκινητική ανάρτηση της πρώην συζύγου του, Ελίζας Πάλλη - «Αθάνατος αγόρι μου»

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Διασώστες επανέφεραν άνδρα με ΚΑΡΠΑ σε πανηγύρι

13:21WHAT THE FACT

Γιαγιά raver στην Τουρκία: Η 78χρονη που έγινε viral χορεύοντας στον έντονο ρυθμό του dj

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Μηχανική βλάβη σε κινητήρα αεροσκάφους - Επέστρεψε στο αεροδρόμιο, η ανακοίνωση της Aegean

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Πώς έγινε η σύλληψη στο κέντρο της Αθήνας - Γύριζε από πανηγύρι στη Λαμία

12:49ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: 3 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς - Πρόστιμα ύψους 10.400 ευρώ

12:40ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου- 13 τεθωρακισμένα και 10 STEYR

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος: Τραυματισμός λουόμενης στο Κλέφτικο μετά από αποκόλληση βράχων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:08ΚΟΣΜΟΣ

Κατεχόμενα: Αναποδογύρισε πλοίο με 279 επιβάτες ανοιχτά της Κερύνειας - Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Δωδεκάχρονη που έκανε διακοπές διαγνώστηκε με όγκο και χειρουργήθηκε στο Παίδων «Αγία Σοφία»

12:58ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Πώς έγινε η σύλληψη στο κέντρο της Αθήνας - Γύριζε από πανηγύρι στη Λαμία

12:40ΕΘΝΙΚΑ

Η Ελλάδα παρέδωσε στρατιωτικό υλικό στις ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου- 13 τεθωρακισμένα και 10 STEYR

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: «Έκανα λάθος, είχα πιει δύο ποτάκια παραπάνω» - Αύριο η δίκη μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια μέθης

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Μηχανική βλάβη σε κινητήρα αεροσκάφους - Επέστρεψε στο αεροδρόμιο, η ανακοίνωση της Aegean

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

13:21WHAT THE FACT

Γιαγιά raver στην Τουρκία: Η 78χρονη που έγινε viral χορεύοντας στον έντονο ρυθμό του dj

14:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρόστιμο €5975 σε οδηγό μοτοσικλέτας που παραβίασε 7 κόκκινα φανάρια και μπήκε 9 φορές σε μονόδρομο

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Διαρρήκτες και αστυνομικοί  εγκλωβίστηκαν σε σπίτι και τους... απεγκλωβισε η πυροσβεστική

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο και να το ανανεώσουν

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Ήταν εγκληματική αμέλεια» - Ξεσπά ο πατέρας της 3χρονης που νοσηλεύεται μετά τη διαρροή χημικών αερίων στην πισίνα

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Βριλήσσια: Του έκανε παρατήρηση για υπερβολική ταχύτητα και εκείνος την έσπρωξε και την τραυμάτισε

10:26WHAT THE FACT

Γιατί το κοντέρ του αυτοκινήτου δείχνει διαφορετική ταχύτητα από το Google Maps;

09:13ΕΛΛΑΔΑ

«Επιχείρηση Πυρσός»: Η κατάληψη της κορυφής Κάμενικ του Γράμμου από τον Εθνικό Στρατό και το τέλος του Εμφυλίου, στις 30 Αυγούστου 1949

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και άνεμοι έως 7 μποφόρ σήμερα - Στους 37 η θερμοκρασία

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Συγκλονίζει μαρτυρία για τον θάνατο Μαυρόπουλου - «Του φώναζαν να κατέβει - Ήθελε να σώσει το πλοίο»

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η σαρκοφάγος των 2 εκατ. ευρώ του βασιλιά Χάραλντ – Εικόνες από το βασιλικό μαυσωλείο όπου θα ταφεί

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννιτσά: Σε σοβαρή κατάσταση 27χρονος μετά από καβγά– Συνελήφθη ο δράστης που τον γρονθοκόπησε

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Πώς έγινε η τραγωδία με τη βύθιση του σκάφους του επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλου - Νοσηλεύονται η σύντροφός του και η κόρη του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ