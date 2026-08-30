Φωτιά σε δασική έκταση στην Κρανιά Γρεβενών - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες
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- Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών περίπου στις 12:45 μμ.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 10 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και δύο πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και δύο ελικόπτερα.
- Η φωτιά ξέσπασε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή, δυσκολεύοντας την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς.
Φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 12:45 το μεσημέρι της Κυριακής, σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Γρεβενών.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ και δύο πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δύσβατη και δυσπρόσιτη περιοχή, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης.
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