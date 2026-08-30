Φωτιά στο Διμηνιό Κορινθίας - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Κυριακής σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Διμηνιού στην Κορινθία.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, πέντε πυροσβεστικών οχημάτων, καθώς και ενός ελικοπτέρου.

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