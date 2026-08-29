Φωτιά σε αποθηκευτικό χώρο έξω από πυρηνελαιουργείο στην Ιεράπτερα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε αποθηκευτικό χώρο έξω από πυρηνελαιουργείο στην περιοχή Κεντρί Ιεράπετρα Κρήτης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

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