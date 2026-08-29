Υπό έλεγχο η φωτιά στο εγκαταλελειμμένο κτήριο - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία
Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίτερα το πρωί σε χώρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου
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- Η φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου τέθηκε υπό έλεγχο από τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
- Στην επιχείρηση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
- Η κυκλοφορία στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου είχε διακοπεί προσωρινά και αποκαταστάθηκε πλήρως.
Υπό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις τη φωτιά, που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 9 το πρωί, σε χώρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.
Στο σημείο επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
Λόγω της πυρκαγιάς διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου, από το ύψος της οδού Χαλκοκονδύλη, αλλά πλέον η κίνηση γίνεται κανονικά.
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