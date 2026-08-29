Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 3ης Σεπτεμβρίου

Snapshot Πυκαγιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στο κέντρο της Αθήνας.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην οδό Σολωμού από τη Μάρνη και στην αριστερή λωρίδα της 3ης Σεπτεμβρίου από Σολωμού έως Στουρνάρη.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν επιβληθεί για την ασφάλεια και την αποφυγή καθυστερήσεων στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου, στο κέντρο της Αθήνας.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σολωμού από το ύψος της οδού Μάρνη και στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας της οδού 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της οδού Σολωμού έως το ύψος της οδού Στουρνάρη.

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