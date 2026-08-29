Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το μέτρο θα επανέλθει μέσα το φθινόπωρο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Όσα πρέπει να γνωρίζετε
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας επανέρχεται το φθινόπωρο με ακριβή ημερομηνία έναρξης που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση.
  • Ο Μικρός Δακτύλιος οριοθετείται από συγκεκριμένους δρόμους, εντός των οποίων ισχύουν περιορισμοί κυκλοφορίας για οχήματα που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.
  • Εξαιρέσεις από τον Δακτύλιο προβλέπονται για ηλεκτρικά, υβριδικά, οχήματα φυσικού αερίου/υγραερίου συγκεκριμένης τεχνολογίας και μόνιμους κατοίκους του κέντρου, με σχετικές ψηφιακές άδειες κυκλοφορίας μέσω gov.gr.
  • Για την έκδοση του ψηφιακού σήματος απαιτούνται κωδικοί TAXISnet, αριθμός κυκλοφορίας οχήματος και ΑΦΜ ιδιοκτήτη, ενώ το σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό για επαλήθευση.
  • Η ημερομηνία έναρξης και το πλαίσιο εξαιρέσεων για τον Δακτύλιο 2026 με 2027 θα ανακοινωθούν σύντομα με κοινή υπουργική απόφαση.
Snapshot powered by AI

Το μέτρο του Δακτυλίου θα επιστρέψει στο κέντρο της Αθήνας και φέτος μετά την καθιερωμένη καλοκαιρινή διακοπή.

Το μέτρο θα επανέλθει μέσα το φθινόπωρο, ωστόσο η ακριβής ημερομηνία έναρξης αναμένεται να καθοριστεί το επόμενο χρονικό διάστημα με υπουργική απόφαση.

Σημειώνεται ότι, πέρυσι, ο δακτύλιος ενεργοποιήθηκε στις 20 Οκτωβρίου 2025 και έληξε στις 24 Ιουλίου 2026.

Τα όρια του Μικρού Δακτυλίου: Ποιοι δρόμοι ορίζουν την περίμετρο

Ο Μικρός Δακτύλιος οριοθετείται από μια σαφώς καθορισμένη ζώνη κεντρικών λεωφόρων και οδών, εντός της οποίας απαγορεύεται η είσοδος στα οχήματα που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις τις ώρες ισχύος του μέτρου.

Συγκεκριμένα, η περίμετρος σχηματίζεται από τους εξής οδικούς άξονες:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφόρος Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Αμβροσίου Φραντζή – Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Στις οριακές λεωφόρους και οδούς του Δακτυλίου η κυκλοφορία παραμένει ελεύθερη, ωστόσο η είσοδος στο εσωτερικό του δακτυλίου υπόκειται στους σχετικούς περιορισμούς.

Σημειώνεται ότι εκτός από τον μικρό δακτύλιο υπάρχει και ο μεγάλος δακτύλιος, εντός του οποίου περιλαμβάνεται μεγάλο μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας. Ο μεγάλος δακτύλιος ενεργοποιείται σπάνια, μόνο όταν το επίπεδο των ρύπων στην Αθήνα υπερβεί κάποια ιδιαίτερα αυξημένα όρια, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Κατά τη διάρκεια ισχύος του μεγάλου δακτυλίου, απαγορεύεται η κυκλοφορία των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων εντός του μικρού δακτυλίου και η κυκλοφορία τους στον υπόλοιπο μεγάλο δακτύλιο επιτρέπεται μόνο εκ περιτροπής με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, όπως και στον μικρό δακτύλιο.

Εν αναμονή της υπουργικής απόφασης για την ακριβή πρεμιέρα

Η επίσημη ημερομηνία ενεργοποίησης του Δακτυλίου για τη νέα περίοδο 2026-27 αναμένεται να προσδιοριστεί τις επόμενες εβδομάδες με κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.

Μαζί με την ανακοίνωση της ημερομηνίας έναρξης, θα διευκρινιστεί επίσης και το ειδικό πλαίσιο που αφορά τις εξαιρέσεις (όπως για ηλεκτρικά οχήματα, υβριδικά, αυτοκίνητα φυσικού αερίου/υγραερίου συγκεκριμένης τεχνολογίας, καθώς και μόνιμους κατοίκους του κέντρου), καθώς και οι διαδικασίες έκδοσης των σχετικών ψηφιακών αδειών κυκλοφορίας μέσω του gov.gr.

Πώς βγάζουμε σήμα κυκλοφορίας για να κυκλοφορούμε εντός δακτυλίου της Αθήνας

Για να εκδώσετε το ειδικό σήμα ώστε να κυκλοφορείτε ελεύθερα στον δακτύλιο της Αθήνας θα πρέπει το όχημά σας να είναι:

  • ηλεκτρικό
  • εκ κατασκευής φυσικού αερίου ή υγραερίου
  • υβριδικό
  • κατηγορίας Euro 6 και ταυτόχρονα να εκπέμπει κάτω από 120 gr CO2 (NEDC) για οχήματα ταξινομημένα πριν το 2021 ή κάτω από 145 gr CO2 (WLTP) για οχήματα ταξινομημένα από το 2021 και μετά. Επισημαίνεται ότι οι εκπομπές CO2 δε σχετίζονται με το επίπεδο ρύπων Euro 6.

Για την έκδοση του απαιτούμενου ψηφιακού σήματος, μπορείτε να επισκεφθείτε την επίσημη πλατφόρμα μέσω του Gov.gr.

Θα χρειαστείτε:

  • τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet
  • τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος
  • τον ΑΦΜ του ιδιοκτήτη/εταιρίας που ανήκει το όχημα

Το ειδικό σήμα φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου.

Για άδειες εισόδου μόνιμων κατοίκων του Δήμου Αθηναίων μπορείτε να κάνετε αίτηση εδώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Αλλαγές στα δρομολόγια από τις 7 Σεπτεμβρίου - Πυκνώνει η συχνότητά τους

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Νεκρή 35χρονη σε τροχαίο - Έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας της

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας- Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην 3ης Σεπτεμβρίου

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Πότε επιστρέφει ο Δακτύλιος στην Αθήνα - Όσα πρέπει να γνωρίζετε

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Γέφυρα 625 μέτρων στην Κίνα μετατράπηκε στον μεγαλύτερο τεχνητό καταρράκτη του κόσμου

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει αρσενικό το συσκευασμένο ρύζι από το κατάστημα; Ο καλύτερος τρόπος για να το μειώσετε

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Στους 633 οι νεκροί - Σέρνονται στις λάσπες διασώστες για να απεγκλωβίσουν πολίτες

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 44χρονος πατέρας δύο παιδιών - Βρέθηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του

09:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το voucher - Τι ισχύει για τις διαμονές

09:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει ψιλό γαζί τους πολίτες - Σε απίστευτη σύγχυση η αντιπολίτευση»

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Σε κρίσιμη κατάσταση 9χρονος που κινδύνεψε να πνιγεί σε παραλία

09:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Έρχεται διπλή καταβολή ενοικίου τον Νοέμβριο - Οι δικαιούχοι

08:59ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: 61 κρούσματα σε μία εβδομάδα - Στην Ανατολική Αττική τα περισσότερα

08:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος σε τροχαίο – Η μηχανή του συγκρούστηκε με ΙΧ

08:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

95 χρόνια από την γέννηση του Στέλιου Καζαντζίδη: «Είμαι τα τραγούδια μου» - Η ζωή, η καριέρα και η «μυστική συμφωνία» με το κοινό

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ παίρνουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας - Τι σημαίνει η συμφωνία «μαμούθ» για 65 δισ. βαρέλ

08:32ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου

08:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές υποχρεώσεις: Πότε πληρώνονται φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Σήμερα η κηδεία της 18χρονης Κατερίνας που «έσβησε» μία μέρα πριν τα γενέθλιά της στους καταρράκτες Δερματά

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Κάρνεϊ «σηκώνει το γάντι»: «Λίμνη Οντάριο - Τότε, τώρα για πάντα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 44χρονος πατέρας δύο παιδιών - Βρέθηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του

07:35WHAT THE FACT

Μην πετάξετε ποτέ την απόδειξη του ATM στον κάδο – Ο λόγος θα σας εκπλήξει

08:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

95 χρόνια από την γέννηση του Στέλιου Καζαντζίδη: «Είμαι τα τραγούδια μου» - Η ζωή, η καριέρα και η «μυστική συμφωνία» με το κοινό

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο της 18χρονης στην Βέροια: «Έπεσε πίσω και εξαφανίστηκε», λέει νέα μαρτυρία

23:10ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυστηρή νηστεία αύριο ισάξια με της Μεγάλης Παρασκευής

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Μίλο Γιαννόπουλος: Συνελήφθη από άνδρες της ICE και αντιμετωπίζει απέλαση από τις ΗΠΑ

08:39ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ παίρνουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας - Τι σημαίνει η συμφωνία «μαμούθ» για 65 δισ. βαρέλ

16:57ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τον θάνατο 18χρονης στη Βέροια: «Την έβγαζα φωτογραφίες άκουσα ένα “αχ” και χάθηκε», είπε ο φίλος της που ήταν μαζί της στους καταρράκτες Δερματά

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Στους 633 οι νεκροί - Σέρνονται στις λάσπες διασώστες για να απεγκλωβίσουν πολίτες

06:25ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Το φαινόμενο «Γκοτζίλα» που διαμορφώνεται ενδέχεται να οδηγήσει στην πείνα 50 εκ. ανθρώπους

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - πότε υποχωρούν τα φαινόμενα

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Δεν θα στείλουμε ξανά τον λογαριασμό στα παιδιά μας»: Ο Πιερρακάκης εξηγεί γιατί η κυβέρνηση προχωράει σε πρόωρη αποπληρωμή χρέους – Η «παγίδα» του 2032

08:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μαρκ Κάρνεϊ «σηκώνει το γάντι»: «Λίμνη Οντάριο - Τότε, τώρα για πάντα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Αυγούστου: Τι γιορτάζουμε σήμερα

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι «λαγοκέφαλοι» που κατακλύζουν την Αδριατική: Η Ιταλία απαντά με… στρατό από χταπόδια

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει αρσενικό το συσκευασμένο ρύζι από το κατάστημα; Ο καλύτερος τρόπος για να το μειώσετε

08:32ΕΛΛΑΔΑ

e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές από 31 Αυγούστου έως 4 Σεπτεμβρίου

23:31ΕΛΛΑΔΑ

Η νύφη «έβαλε φωτιά» στον γάμο με έναν μοναδικό πεντοζάλη

09:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Το ΠΑΣΟΚ κοροϊδεύει ψιλό γαζί τους πολίτες - Σε απίστευτη σύγχυση η αντιπολίτευση»

20:20ΚΥΠΡΟΣ

Λεμεσός: Άγριος ξυλοδαρμός μέρα μεσημέρι - Τον χτυπούσε με γροθιές και κλωτσιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ