Φωτιά σε οικόπεδο με ξερά χόρτα στον Ταύρο
Στο σημείο έχει σπεύσει και επιχειρεί δύναμη της Πυροσβεστικής
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- Φωτιά εκδηλώθηκε σε οικόπεδο ξερά χόρτα στον Ταύρο Αττικής περίπου στις 14:00.
- Στην κατάσβεση συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
- Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4).
- Το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθεί την εξέλιξη της φωτιάς με drone και θερμικές-οπτικές κάμερες.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς.
Φωτιά έχει ξεσπάσει σε ξερά χόρτα σε οικόπεδο στον Ταύρο Αττικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 14:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορίας 4), ενώ καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.
Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.
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Φωτιά σε οικόπεδο με ξερά χόρτα στον Ταύρο
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