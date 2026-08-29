Θεσσαλονίκη: Πήγε ραντεβού σε ψυχολόγο και έδειξε τα γεννητικά του όργανα
Ο 47χρονος συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας
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- Ένας 47χρονος στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
- Ο άνδρας εμφανίστηκε σε προκαθορισμένο ραντεβού με ψυχολόγο και γδύθηκε, δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα.
- Η Ελληνική Αστυνομία σχημάτισε δικογραφία σε βάρος του και τον συνέλαβε.
Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστή έναν 47χρονο, ο οποίος συνελήφθη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας μετέβη σε ψυχολόγο μετά από προκαθορισμένο ραντεβού. Εκεί ο 47χρονος αντί να περιοριστεί στην προβλεπόμενη διαδικασία, γδύθηκε και έδειξε στην ψυχολόγο τα γεννητικά του όργανα.
Ο άνδρας συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία.
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