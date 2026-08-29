Λάρισα: Δύο χρόνια φυλάκισης χωρίς αναστολή για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος εγκύου

Ο άνδρας κατηγορείται ότι χαστούκισε τη σύντροφό του

Γιάννης Καλύβας

Λάρισα: Δύο χρόνια φυλάκισης χωρίς αναστολή για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος εγκύου
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας άνδρας στη Λάρισα καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών χωρίς αναστολή για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε βάρος της εγκύου συντρόφου του.
  • Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι χαστούκισε τη σύντροφό του και δεν επιθυμούσε να συμμετάσχει σε πρόγραμμα ποινικής διαμεσολάβησης.
  • Η παθούσα κατέθεσε περιγράφοντας τον τσακωμό και ζήτησε επιείκεια προς τον σύντροφό της.
  • Η εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή και την έκτιση ολόκληρης της ποινής χωρίς ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.
  • Η πρόταση της εισαγγελέως έγινε δεκτή και ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή.
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Σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με την έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη καταδικάστηκε ένας άνδρας για επίθεση σε βάρος της εγκύου συντρόφου του στη Λάρισα.

Στην δίκη που έγινε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ότι χαστούκισε την σύντροφο του ενώ δήλωσε πως δεν επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα μέσω της διαδικασίας της ποινικής διαμεσολάβησης.

Νωρίτερα κατέθεσε η παθούσα περιγράφοντας τη στιγμή του τσακωμού ζητώντας ωστόσο από το δικαστήριο να δείξει επιείκεια στον σύντροφο της.

Η εισαγγελέας τελικά πρότεινε την ενοχή του κατηγορουμένου για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης σε βάρος εγκύου επισημαίνοντας στην αγόρευση της πως η παθούσα ήταν φοβισμένη και γι' αυτό δεν θέλησε να δώσει διάσταση στο συμβάν. Ως προς την ποινή πρότεινε φυλάκιση δύο ετών, την έκτιση ολόκληρης της ποινής και να μην χορηγηθεί ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση.

Η πρόταση έγινε δεκτή από την πρόεδρο με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να οδηγηθεί στη φυλακή.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

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