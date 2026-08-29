Ρέθυμνο: 73χρονος βρέθηκε νεκρός και σε προχωρημένη σήψη στο μπαλκόνι του σπιτιού του

Τον εντόπισε συγχωριανός του μπρούμυτα στο μπαλκόνι

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ρέθυμνο: 73χρονος βρέθηκε νεκρός και σε προχωρημένη σήψη στο μπαλκόνι του σπιτιού του
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ένας 73χρονος Βρετανός βρέθηκε νεκρός σε προχωρημένη σήψη στο μπαλκόνι του σπιτιού του στη Σκεπαστή Μυλοποτάμου.
  • Ο άνδρας εντοπίστηκε μπρούμυτα από συγχωριανό του την Παρασκευή 28/8.
  • Οι υψηλές θερμοκρασίες συνέβαλαν στην ταχεία αλλοίωση της σορού.
  • Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια του θανάτου και η σορός μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή.
  • Ο 73χρονος ζούσε μόνιμα στην περιοχή και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.
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Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Σκεπαστή Μυλοποτάμου, μετά τον εντοπισμό νεκρού 73χρονου Βρετανού στο μπαλκόνι της κατοικίας του.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή (28/8), όταν ένας συγχωριανός του εντόπισε τον άνδρα μπρούμυτα στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Η σορός βρισκόταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, σε προχωρημένη σήψη, καθώς φαίνεται πως ο θάνατός του είχε επέλθει αρκετές ώρες νωρίτερα.

Οι υψηλές θερμοκρασίες και η ζέστη που επικρατούσε στην περιοχή εκτιμάται ότι επιτάχυναν την αλλοίωση της σορού, προκαλώντας την εικόνα που αντίκρισε ο άνθρωπος που τον εντόπισε.

Ο 73χρονος ζούσε μόνιμα στη Σκεπαστή Μυλοποτάμου και ήταν γνωστός στην τοπική κοινωνία.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες Αρχές, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Η σορός μεταφέρθηκε για νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου, με τις πληροφορίες να λένε ότι ο άτυχος άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας.

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