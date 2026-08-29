Συνελήφθη 34χρονος που επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ανήλικες μέσα σε λεωφορείο

Οι δύο ανήλικες κατήγγειλαν άσεμνη συμπεριφορά – Άμεση ήταν η επέμβαση της ομάδας ΔΙΑΣ

Γιάννης Καλύβας

Συνελήφθη 34χρονος που επέδειξε τα γεννητικά του όργανα σε ανήλικες μέσα σε λεωφορείο
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  • 34χρονος συνελήφθη για άσεμνη πράξη μέσα σε λεωφορείο στη λεωφόρο Κηφισίας.
  • Ο άνδρας επέδειξε τα γεννητικά του όργανα και αυνανίστηκε μπροστά σε δύο 16χρονα κορίτσια.
  • Οι ανήλικες κατήγγειλαν το περιστατικό και οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ επενέβησαν άμεσα.
  • Ο δράστης κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη μέσω της διαδικασίας αυτοφώρου.
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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (28/8) μέσα σε λεωφορείο που κινούνταν στη λεωφόρο Κηφισίας, όταν 34χρονος φέρεται να προέβη σε άσεμνη πράξη μπροστά σε δύο 16χρονα κορίτσια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να επέδειξε τα γεννητικά του όργανα στις δύο ανήλικες και να αυνανίστηκε ενώ βρισκόταν μέσα στο λεωφορείο.

Το περιστατικό κινητοποίησε άμεσα τις Αρχές. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο όπου βρισκόταν το λεωφορείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 34χρονου.

Ο άνδρας οδηγήθηκε στα κρατητήρια από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης με τη διαδικασία του αυτοφώρου, αντιμετωπίζοντας τις προβλεπόμενες κατηγορίες.

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