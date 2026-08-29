Φωτιά στην Εγνατία: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά – Αναφορές ότι ξεκίνησε από φορτηγό
Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στο σημείο της πυρκαγιάς
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Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (29/08) σε χαμηλή βλάστηση στο 276ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η πυρκαγιά φέρεται να «ξέσπασε» αρχικά σε φορτηγό και στη συνέχεια να επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο οδόστρωμα.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ, drone με θερμική και οπτική κάμερα παρακολουθούσε την εξέλιξη του συμβάντος.
Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.
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