Φωτιά στην Εγνατία: Υπό έλεγχο η πυρκαγιά – Αναφορές ότι ξεκίνησε από φορτηγό

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (29/08) σε χαμηλή βλάστηση στο 276ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η πυρκαγιά φέρεται να «ξέσπασε» αρχικά σε φορτηγό και στη συνέχεια να επεκτάθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στο οδόστρωμα.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ, drone με θερμική και οπτική κάμερα παρακολουθούσε την εξέλιξη του συμβάντος.

Για τη διερεύνηση των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.