Ρόδος: Φωτιά εν πτήσει σε κινητήρα αεροπλάνου - Επέστρεψε στο αεροδρόμιο

Snapshot Κατά την πτήση προς Κάρπαθο, Κάσο και Σητεία σημειώθηκε έκρηξη και φωτιά σε έναν κινητήρα ελικοφόρου αεροσκάφους ATR 42 λίγο μετά την απογείωση.

Ο κυβερνήτης κατάφερε να σβήσει τη φωτιά ενεργοποιώντας το σύστημα κατάσβεσης και να επιστρέψει με ασφάλεια στο αεροδρόμιο, προσγειώνοντας το αεροσκάφος με τον έναν λειτουργικό κινητήρα.

Η επιχείρηση αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης κινητοποίησε την Fraport και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Η αποβίβαση των επιβατών έγινε με ασφάλεια μέσω κινητής κλίμακας και λεωφορείου πίστας υπό επίβλεψη πυροσβεστών και προσωπικού ασφαλείας.

Η προσγείωση έγινε ομαλά χωρίς ζημιές στο αεροσκάφος ή προβλήματα στο σύστημα προσγείωσης. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου και αγωνίας βίωσαν επιβάτες και πλήρωμα ελικοφόρου αεροσκάφους τύπου ATR 42 στον αέρα όταν ο κινητήρας του υπέστη σοβαρή βλάβη λίγο μετά την απογείωση του από το αεροδρόμιο της Ρόδου.

Όπως αναφέρει το dimokratiki.gr, ο κινητήρας φέρεται να «έσκασε» εν πτήσει, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά και να δημιουργηθεί ορατή γραμμή καπνού πίσω από το σκάφος.

Η άμεση αντίδραση του κυβερνήτη ο οποίος κατέστειλε τη φωτιά μέσω των προβλεπόμενων χειρισμών αποδείχθηκε σωτήρια. Ο κυβερνήτης επέστρεψε στο αεροδρόμιο και προσγείωσε το αεροσκάφος με τον έναν κινητήρα που ήταν σε λειτουργία.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς τραυματισμό, όμως προηγήθηκε μία από τις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις της Fraport και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στον συγκεκριμένο αερολιμένα.

Η βλάβη στον αέρα

Σύμφωνα με το τοπικά μέσο ενημέρωσης, το αεροσκάφος είχε απογειωθεί με προορισμό την Κάρπαθο, με ενδιάμεσους σταθμούς την Κάσο και τη Σητεία, δρομολόγιο που εξυπηρετεί καθημερινά τη σύνδεση μικρών νησιωτικών αεροδρομίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά την απογείωση ένας από τους δύο κινητήρες του ATR 42 υπέστη αιφνίδια και βίαιη βλάβη, την οποία πηγές περιγράφουν ως έκρηξη. Ακολούθησε φωτιά στον χώρο του κινητήρα, με τον καπνό να γίνεται ορατός από μεγάλη απόσταση.

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Οι σωτήριοι χειρισμοί του κυβερνήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ήρεμη αντίδραση του πληρώματος αποδείχθηκε κρίσιμη καθώς απέτρεψε την τραγωδία. Ο πιλότος ενεργοποίησε το σύστημα κατάσβεσης του κινητήρα και εφάρμοσε τη διαδικασία που προβλέπεται για φωτιά εν πτήσει, απομονώνοντας τον προβληματικό κινητήρα και σβήνοντας τη φωτιά. Ο κυβερνήτης συνέχισε την πτήση με τον εναπομείναντα κινητήρα, έστρεψε το αεροσκάφος πίσω προς το αεροδρόμιο και το οδήγησε σε ομαλή προσγείωση.

Η προσγείωση με έναν μόνο λειτουργικό κινητήρα σε ελικοφόρο αεροσκάφος απαιτεί, όπως εξηγούν άνθρωποι με γνώση του αντικειμένου, ιδιαίτερη προσοχή στη διαχείριση της ασύμμετρης ώσης και της ταχύτητας προσέγγισης. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από τις εικόνες, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε κανονικά σε θέση κοντά στον διάδρομο, χωρίς να προκύψει ένδειξη εκτροπής ή ζημιάς στο σύστημα προσγείωσης.

Η αποβίβαση των επιβατών

Με τους κινητήρες σβηστούς και τα πυροσβεστικά οχήματα σε θέση, οι επιβάτες αποβιβάστηκαν μέσω κινητής κλίμακας και οδηγήθηκαν σε λεωφορείο πίστας που περίμενε ακριβώς δίπλα στην έξοδο του αεροσκάφους. Η διαδικασία έγινε υπό τη διαρκή επίβλεψη πυροσβεστών και προσωπικού ασφαλείας. Από τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προκύπτει τραυματισμός ούτε ανάγκη ιατρικής βοήθειας, ενώ ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων δεν διευκρινίζεται.

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