Χανιά: 3 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς - Πρόστιμα ύψους 10.400 ευρώ

Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χανίων για τρία διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν χθες Σάββατο

Γιάννης Καλύβας

Χανιά: 3 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς - Πρόστιμα ύψους 10.400 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στα Χανιά συνελήφθησαν τρία άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς σε τ ξεχωριστά περιστατικά στις 29 Αυγούστου 2026.
  • Σε όλες τις περιπτώσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 10.429,68 ευρώ και σχηματίστηκαν δικογραφίες.
  • Από την 1η Ιανουαρίου έως 30 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί 754 πρόστιμα συνολικού ύψους 1.252.258,98 ευρώ και έχουν γίνει 323 συλλήψεις για παραβάσεις πυροπροστασίας.
  • Η πλειονότητα των πυρκαγιών προέρχεται από ανθρώπινη αμέλεια, ενώ οι αρχές τονίζουν την ανάγκη τήρησης των κανονισμών πυροπροστασίας και της ενημέρωσης για τον δείκτη κινδύνου.
  • Οι παραβάτες της νομοθεσίας πυροπροστασίας αντιμετωπίζουν αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
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Άμεση ήταν η κινητοποίηση του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χανίων της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος για τρία διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν χθες Σάββατο, 29 Αυγούστου 2026, σε περιοχές των Χανίων.

Ειδικότερα:

  • Ημεδαπός συνελήφθη για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, περίπου στις 17:00, κατά την εκτέλεση εργασιών με βραχιονοφόρο όχημα στην περιοχή Πλεκατίνα Χανίων. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κόπηκαν καλώδια ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, σε πρανές της οδού. Η φωτιά περιορίστηκε σε έκταση περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.867,18 ευρώ.
  • Ημεδαπός συνελήφθη για χρήση συσκευής έψησης (ψησταριά), περίπου στις 18:30, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας, στην περιοχή Γαλατά Χανίων, ενώ ο ημερήσιος δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 5 – ακραίος κίνδυνος. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.812,50 ευρώ.
  • Ημεδαπός συνελήφθη για άναμμα και χρήση πυρός, περίπου στις 19:30, στο πλαίσιο πολιτιστικής εκδήλωσης, στην περιοχή Βαμβακόπουλο Χανίων, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και ενώ ο δείκτης επικινδυνότητας ήταν κατηγορίας 5 – ακραίος κίνδυνος. Στον συλληφθέντα επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.750 ευρώ.

Και στις τρεις περιπτώσεις σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος των συλληφθέντων.

754 πρόστιμα από τις αρχές του έτους

Από 1η Ιανουαρίου έως και 30 Αυγούστου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 754 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.252.258,98 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 323 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 286 (88,54%) είναι από αμέλεια και οι 37 (11,46%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) απευθύνει αυστηρή σύσταση για την απαρέγκλιτη τήρηση των κανονισμών πυροπροστασίας και καλεί τους πολίτες να ενημερώνονται καθημερινά για τον δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή τους, μέσω του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, και να συμμορφώνονται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για κάθε παράβαση της νομοθεσίας πυροπροστασίας θα εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

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