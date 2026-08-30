Κύπρος: Συγκλονίζει μαρτυρία για τον θάνατο Μαυρόπουλου - «Ήθελε να σώσει το πλοίο»

Snapshot Ένας αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι το πλοίο του Ντίμη Μαυρόπουλου έκανε μοιραία στροφή προς τα αριστερά και χτυπήθηκε από τα κύματα, με αποτέλεσμα να βυθιστεί στα βράχια.

Ο 76χρονος Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας αρνήθηκε να εγκαταλείψει το πλοίο παρά τις εκκλήσεις φίλων του, προσπαθώντας να σώσει το σκάφος του.

Η κακοκαιρία με ανέμους 10 με 11 μποφόρ και θαλασσοταραχή προκάλεσε τη βύθιση δύο σκαφών στην περιοχή Κάβο Γκρέκο, με συνολικά έξι διασωθέντες και τον θάνατο του Μαυρόπουλου.

Οι δυνάμεις διάσωσης, παρά τις δυσκολίες λόγω καιρού, κατάφεραν να διασώσουν τη σύντροφο και την κόρη του Μαυρόπουλου, καθώς και άλλους επιβαίνοντες.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, που προκλήθηκε από τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικά είναι τα όσα περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας για την τραγωδία που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο, όταν ακραία κακοκαιρία προκάλεσε έντονη θαλασσοταραχή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση δύο σκαφών και τον θάνατο ενός 76χρονου Ελληνοκύπριου επιχειρηματία, του Ντίμη Μαυρόπουλου.

Ο αυτόπτης μάρτυρας, μίλησε στο κυπριακό μέσο philenews, λέγοντας ότι «όταν έφτασα στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, ήταν ένα ζευγάρι τουρίστες και ακόμα ένα παιδί. Έβγαζα φωτογραφίες και είδα έναν άνθρωπο να ζητάει βοήθεια, μέσα στο πλοίο το μεγάλο. Φώναξε SOS την πρώτη φορά και μετά κουνούσε τα χέρια του».

Στη συνέχεια, όπως αφηγείται, έφτασαν ακόμα τρία άτομα στο σημείο και όλοι μαζί κινητοποιήθηκαν. «Πιάσαμε το σχοινί που έχει εδώ σε μια λέμβο σε περίπτωση που χρειάζεται κάποιος βοήθεια. Κατεβήκαμε κάτω, ενώ είχα ενημερώσει ήδη την Αστυνομία στις 14:35. Μου είπαν ότι έρχεται ελικόπτερο. Το πλοίο το πρώτο ήταν άθικτο, δεν χτύπησε πάνω στους βράχους. Έσπασε αργότερα από ένα τεράστιο κύμα. Δέσαμε το σχοινί σε μια πέτρα μεγάλη και το ρίξαμε για να το πιάσει ο άνθρωπος, διότι δεν ήξερε κολύμπι».

Στο σημείο έφτασε εκείνη την ώρα περιπολικό με δύο αστυνομικούς, οι οποίοι τους είπαν «αναλαμβάνουμε εμείς», αναφέρει ο αυτόπτης μάρτυρας.

«Του είπα, φίλε το πλοίο έχει ρωγμή και στο επόμενο κύμα θα διαλυθεί και αμέσως μετά, όντως, το πλοίο ξεκίνησε σιγά σιγά να διαλύεται. Ο αστυνομικός μας φώναξε, παιδιά πρέπει να τον σώσουμε. Του φωνάξαμε και βούτηξε στην θάλασσα και τον τραβήξαμε έξω με το σχοινί».

«Ενδιάμεσα, στο δεύτερο πλοίο βούτηξαν δύο άτομα και βγήκαν πάνω. Το πλοίο ξεκίνησε τις μηχανές, όμως, όταν προχώρησε για να το πάρει προς τα μέσα, πιάστηκε η λέμβος του μέσα στην προπέλα και άρχισε να βγάζει καπνούς μαύρους και έσβησε», αναφέρει ο μάρτυρας, σημειώνοντας ότι αυτό ήταν το πλοίο που δεν διαλύθηκε στα βράχια και έμεινε άθικτο.

Το πλοίο του Ντίμη Μαυρόπουλου

«Ο Μαυρόπουλος ξεκίνησε τις μηχανές και πήγαινε προς τα μέσα και σε μια φάση οι μηχανές του έσβησαν», ανέφερε ο μάρτυρας, σημειώνοντας ότι το πλοίο ήταν σε τροχιά σύγκρουσης με άλλο πλοίο.

«Το πλοίο του Μαυρόπουλου έκανε στροφή προς τα αριστερά, η οποία ήταν μοιραία. Το πλοίο γύρισε πλάγια και έρχονταν τα κύματα και κτυπούσαν όλα πάνω του και το έριξαν με δύναμη στα βράχια. Πήρε 4-5 φορές κλήση για να αναποδογυριστεί και σε εκείνο το σημείο, πήδηξαν οι δύο γυναίκες στη θάλασσα. Στο μεταξύ, είχε φτάσει και το ελικόπτερο. Οι βάρκες της Αστυνομίας δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν με τίποτε. Πρέπει να ήταν 10-11 μποφόρ οι άνεμοι», υπογράμμισε.

Ο μάρτυρας ανέφερε επίσης ότι η Αστυνομία και το ελικόπτερο επικεντρώθηκαν αμέσως στο πλοίο του Ντίμη, όταν αντιλήφθηκαν τον θανάσιμο κίνδυνο που διέτρεχε. «Οι αστυνομικοί κατέβαλαν τεράστια προσπάθεια και λόγω των ανέμων το ελικόπτερο κατέβηκε και ανέβηκε πολλές φορές διότι δεν μπορούσε να σταθεροποιηθεί».

Στο σημείο έφτασαν επίσης φίλοι του επιχειρηματία, σύμφωνα με τη μαρτυρία, οι οποίοι του τηλεφώνησαν και τον παρακαλούσαν να βγει από το πλοίο. «Τον πήραν τηλέφωνο πριν να ξεκινήσει να πάει μέσα, του είπαν να κατέβει αλλά φαίνεται να αρνήθηκε, λέγοντας τους ότι θα σώσει το πλοίο. Ήταν δίπλα μου αυτοί που του μιλούσαν και του φώναζαν. Ήρθε και ο ιδιοκτήτης του πρώτου πλοίου που βούλιαξε. Κρατούσε το κεφάλι του. Τους είπε ο άνθρωπος πιάστε τον τηλέφωνο γιατί δεν θα γλιτώσουν».

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν στην περιοχή επικρατούσαν εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημερώθηκε για τρία σκάφη που κινδύνευαν να βυθιστούν στον κόλπο μεταξύ Κόννου και Αγίων Αναργύρων.

Αρχικά βυθίστηκε ένα τουριστικό σκάφος, από το οποίο διασώθηκε ένα άτομο, που κατάφερε να φτάσει στα βράχια και να διασωθεί από μέλη της Αστυνομίας. Στη συνέχεια, δυνάμεις διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή με άκατους και ελικόπτερα. Από δεύτερο σκάφος αναψυχής διασώθηκαν η σύντροφος και η κόρη του Μαυρόπουλου, οι οποίες κατάφεραν να πέσουν στη θάλασσα και να δεχθούν βοήθεια από τα ελικόπτερα που βρίσκονταν στην περιοχή.

Το σκάφος βυθίστηκε, ενώ ο 76χρονος επιχειρηματίας αγνοείτο. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με δύτες να συμμετέχουν στις έρευνες. Τελικά, ο Μαυρόπουλος εντοπίστηκε αναίσθητος μέσα στα συντρίμμια του σκάφους και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Συνολικά διασώθηκαν έξι άνθρωποι. Δύο γυναίκες, η κόρη και η σύντροφος του Ντίμη Μαυρόπουλου, διακομίστηκαν τραυματισμένες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να καταδεικνύουν ότι τα σκάφη αιφνιδιάστηκαν από τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού και την ένταση της θαλασσοταραχής.

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