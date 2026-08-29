Κύπρος - Κάβο Γκρέκο: Νεκρός 76χρονος μετά τη βύθιση τριών σκαφών - Δύο γυναίκες στο νοσοκομείο

Snapshot Τρεις βυθίσεις σκαφών σημειώθηκαν στο Κάβο Γκρέκο λόγω σφοδρής θαλασσοταραχής, με έναν 76χρονο να ανασύρεται νεκρός.

Δύο γυναίκες, κόρη και συμβία του θύματος, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μετά τη διάσωσή τους από ελικόπτερα.

Συνολικά διασώθηκαν έξι άτομα από τα τρία σκάφη, ενώ ο 76χρονος φαίνεται να εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης κινητοποίησε ελικόπτερα, αστυνομία, ΕΜΑΚ και πυροσβεστική, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τη διερεύνηση των συνθηκών του ατυχήματος.

Αναμένονται έλεγχοι για πιθανή πετρελαϊκή ρύπανση στη θαλάσσια περιοχή από το Τμήμα Αλιείας. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που στήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, μετά τη βύθιση τριών σκαφών εξαιτίας της σφοδρής θαλασσοταραχής.

Οι διασώστες του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ανέσυραν έναν 76χρονο Ελληνοκύπριο, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα σκάφη. Ο άνδρας μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Την ίδια ώρα, δύο γυναίκες που επέβαιναν στο ίδιο σκάφος με τον 76χρονο νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, πρόκειται για την κόρη του θύματος και τη συμβία του.

Πήδηξαν στη θάλασσα για να σωθούν

Οι δύο γυναίκες κατάφεραν να εγκαταλείψουν το σκάφος και να πέσουν στη θάλασσα, την ώρα που στην περιοχή επιχειρούσαν ήδη δύο ελικόπτερα, τα πληρώματα των οποίων τις εντόπισαν και τις διέσωσαν.

Ο 76χρονος, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, φαίνεται πως εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του σκάφους. Εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δύτες και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν το ΚΣΕΔ ενημερώθηκε για τον κίνδυνο βύθισης τριών σκαφών στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κόννου και Αγίων Αναργύρων, στο Κάβο Γκρέκο, καθώς οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δύσκολες.

Το πρώτο σκάφος, το οποίο είναι δηλωμένο ως ακτοτουριστικό, προσέκρουσε στα βράχια και βυθίστηκε, με ένα άτομο να διασώζεται από περίπολο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου.

Στη συνέχεια, ελικόπτερα της Έρευνας και Διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή και κατάφεραν να διασώσουν δύο άτομα από δεύτερο σκάφος αναψυχής, στο οποίο επέβαινε και ο 76χρονος. Το σκάφος βυθίστηκε, με αποτέλεσμα ο άνδρας να θεωρηθεί αγνοούμενος και να ξεκινήσει μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Παράλληλα, δύο ακόμη άτομα διασώθηκαν από τρίτο σκάφος, το οποίο επίσης κινδύνευσε να βυθιστεί.

Συνολικά, από τα τρία σκάφη διασώθηκαν έξι άτομα, ενώ ο 76χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και κατέληξε στο νοσοκομείο.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Οι έρευνες στην περιοχή αναμένεται να συνεχιστούν την Κυριακή, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.

Στην περιοχή αναμένεται να μεταβούν με το πρώτο φως της ημέρας και μέλη του Τμήματος Αλιείας, προκειμένου να εξετάσουν εάν έχει προκληθεί πετρελαϊκή ρύπανση στη θάλασσα.

Η ανακοίνωση του ΚΣΕΔ

«Ανακοινώνεται ότι, στις 29 Αυγούστου 2026 και ώρα 14:30, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ» στη θαλάσσια περιοχή Αγίων Αναργύρων στο Κάβο Γκρέκο με σκοπό την διάσωση ατόμων σε κίνδυνο από 3 σκάφη, 2 εκ των οποίων καταστράφηκαν ολοσχερώς μετά από προσάραξή τους σε βράχια λόγω έντονης θαλασσοταραχής.

Για την εκτέλεση της επιχείρησης Έρευνας και Διάσωσης κινητοποιήθηκαν, Ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, Ελικόπτερο της 460 Μοίρας Έρευνας και Διάσωσης της Εθνικής Φρουράς, περίπολο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμοχώστου, προσωπικό της ΕΜΑΚ και του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου καθώς και ασθενοφόρα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων. Κατά την επιχείρηση ανασύρθηκαν συνολικά 6 άτομα.

Το πρώτο άτομο διασώθηκε από περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου και είναι καλά στην υγεία του. Τα Ελικόπτερα Ε-Δ ανέσυραν 5 άτομα εκ των οποίων τα δύο είναι καλά στην υγεία τους και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποδεσμεύτηκαν ενώ δύο άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Ένα άτομο, Ελληνοκύπριος, αφού ανασύρθηκε αναίσθητος από Ελικόπτερο Ε-Δ μεταφέρθηκε στο ΓΝ Αμμοχώστου, όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατός του.»

357 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μέχρι αργά το απόγευμα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΕΣΚΕΠΥ) είχε δεχθεί συνολικά 357 κλήσεις που αφορούσαν αποκλειστικά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Από αυτές, οι 332 αφορούσαν την επαρχία Λευκωσίας, ενώ οι υπόλοιπες 25 καταγράφηκαν στις άλλες επαρχίες. Πολλά από τα περιστατικά έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, ενώ άλλα έχουν λάβει σειρά προτεραιότητας για επέμβαση.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, ανάμεσα στα περιστατικά ήταν και η διάσωση ενός παιδιού που εγκλωβίστηκε κάτω από τέντα σε βεράντα διαμερίσματος στον τέταρτο όροφο στον Άγιο Δομέτιο. Το παιδί απεγκλωβίστηκε χωρίς να τραυματιστεί.

Οι κλήσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, προληπτικές ενέργειες για πυρκαγιές και ατυχήματα, διασώσεις ανθρώπων, αντλήσεις όμβριων υδάτων από υποστατικά, μετακινήσεις υλικών και προστασία περιουσιών.

Η Πυροσβεστική επιχειρεί με μεγάλο αριθμό συνεργείων, ενώ έχει ανακληθεί προσωπικό για την αντιμετώπιση των περιστατικών. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης οι Τοπικές Αρχές, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, η Πολιτική Άμυνα, η Αστυνομία, η ΑΗΚ και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα.

Κεραυνός χτύπησε 45χρονο στον Κάτω Δρυ

Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε στον Κάτω Δρυ, όπου 45χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε ελαφρά από πτώση κεραυνού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:45, στην περιοχή του εξωκλησίου του Τιμίου Προδρόμου. Ο άνδρας βρισκόταν στην περιοχή μαζί με ακόμη δύο άτομα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, συνόδευε ηλικιωμένο σε Μονή της περιοχής.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου αξιολογείται από τους γιατρούς και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις. Ο ΟΚΥπΥ ανακοίνωσε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν εμπνέει ανησυχία.

Παράλληλα, ο ΟΚΥπΥ διέψευσε αναφορές περί εισόδου νερών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και εγκλωβισμού ατόμων, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε διαρροή από τη στέγη.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα παραμένουν σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Κύπρο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων.

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