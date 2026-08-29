Κύπρος: Βυθισμένα σκάφη, απεγκλωβισμοί, διασώσεις με ελικόπτερο -Θεομηνία άνευ προηγουμένου στο νησί

Σφοδρή κακοκαιρία με βυθίσεις σκαφών, 357 κλήσεις στην Πυροσβεστική και κεραυνό σε άνδρα

Μιχάλης Παπαδάκος

Κύπρος: Βυθισμένα σκάφη, απεγκλωβισμοί, διασώσεις με ελικόπτερο -Θεομηνία άνευ προηγουμένου στο νησί
ΚΥΠΡΟΣ
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Σοβαρά προβλήματα έχουν προκαλέσει τα έντονα καιρικά φαινόμενα που πλήττουν την Κύπρο, με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και να επιχειρούν σε πολλές περιοχές του νησιού.

Καθηλώνουν οι εικόνες από το Κάβο Γκρέκο, όπου τρία σκάφη προσέκρουσαν στα βράχια και βυθίστηκαν εξαιτίας των δύσκολων καιρικών συνθηκών.

Συνολικά πέντε άνθρωποι επέβαιναν στα τρία σκάφη και όλοι διασώθηκαν. Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε για τους επιβαίνοντες σε δύο σκάφη, στον κόλπο μεταξύ Αγίων Αναργύρων και Κόννου, με τη συνδρομή ελικοπτέρου της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας, το οποίο ειδοποιήθηκε περίπου στις 16:00.

Στην περιοχή έσπευσαν και μέλη της Αστυνομίας, τα οποία συνέδραμαν τον χειριστή του τρίτου σκάφους, που προσέκρουσε στα βράχια και στη συνέχεια βυθίστηκε, ώστε να αποβιβαστεί με ασφάλεια στη στεριά.

Το πρώτο σκάφος που βυθίστηκε είναι δηλωμένο ως ακτοτουριστικό, ενώ τα άλλα δύο ως σκάφη αναψυχής.

Οι εικόνες από το Κάβο Γκρέκο

Το Kitas Weather δημοσίευσε φωτογραφίες από τα σκάφη που υπέστησαν ζημιές, αποδίδοντας την καταστροφή στη σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Κύπρο.

Σε αρχική ανάρτηση για το πρώτο σκάφος, σημειωνόταν ότι ευτυχώς όλοι όσοι βρίσκονταν σε αυτό είχαν διασωθεί. Ακολούθησε δεύτερη ανάρτηση με εικόνες από το δεύτερο σκάφος, το οποίο επίσης καταστράφηκε και βυθίστηκε.

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357 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Μέχρι αργά το απόγευμα, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας (ΕΣΚΕΠΥ) είχε δεχθεί συνολικά 357 κλήσεις που αφορούσαν αποκλειστικά τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Από αυτές, οι 332 αφορούσαν την επαρχία Λευκωσίας, ενώ οι υπόλοιπες 25 καταγράφηκαν στις άλλες επαρχίες. Πολλά από τα περιστατικά έχουν ήδη αντιμετωπιστεί, ενώ άλλα έχουν λάβει σειρά προτεραιότητας για επέμβαση.

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Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, Ανδρέα Κεττή, ανάμεσα στα περιστατικά ήταν και η διάσωση ενός παιδιού που εγκλωβίστηκε κάτω από τέντα σε βεράντα διαμερίσματος στον τέταρτο όροφο στον Άγιο Δομέτιο. Το παιδί απεγκλωβίστηκε χωρίς να τραυματιστεί.

Οι κλήσεις αφορούσαν, μεταξύ άλλων, προληπτικές ενέργειες για πυρκαγιές και ατυχήματα, διασώσεις ανθρώπων, αντλήσεις όμβριων υδάτων από υποστατικά, μετακινήσεις υλικών και προστασία περιουσιών.

Η Πυροσβεστική επιχειρεί με μεγάλο αριθμό συνεργείων, ενώ έχει ανακληθεί προσωπικό για την αντιμετώπιση των περιστατικών. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης οι Τοπικές Αρχές, οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, η Πολιτική Άμυνα, η Αστυνομία, η ΑΗΚ και οργανωμένα εθελοντικά σύνολα.

Κεραυνός χτύπησε 45χρονο στον Κάτω Δρυ

Ένα ακόμη περιστατικό σημειώθηκε στον Κάτω Δρυ, όπου 45χρονος αλλοδαπός τραυματίστηκε ελαφρά από πτώση κεραυνού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 12:45, στην περιοχή του εξωκλησίου του Τιμίου Προδρόμου. Ο άνδρας βρισκόταν στην περιοχή μαζί με ακόμη δύο άτομα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, συνόδευε ηλικιωμένο σε Μονή της περιοχής.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου αξιολογείται από τους γιατρούς και υποβάλλεται στις απαραίτητες εξετάσεις. Ο ΟΚΥπΥ ανακοίνωσε ότι η κατάσταση της υγείας του είναι καλή και δεν εμπνέει ανησυχία.

Παράλληλα, ο ΟΚΥπΥ διέψευσε αναφορές περί εισόδου νερών στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και εγκλωβισμού ατόμων, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε διαρροή από τη στέγη.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα παραμένουν σε εξέλιξη σε ολόκληρη την Κύπρο, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των προβλημάτων.

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