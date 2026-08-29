Ισχυρές καταιγίδες σε όλη την Κύπρο: Πλημμύρισαν δρόμοι στη Λεμεσό, προκλήθηκαν ζημιές στην Πάφο

Ισχυρό «κύμα» κακοκαιρίας σαρώνει από το πρωί του Σαββάτου (29/08) την Κύπρο, με έντονες καταιγίδες, δυνατούς ανέμους, χαλάζι και πλημμυρικά φαινόμενα να προκαλούν προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Δρόμοι μετετράπησαν σε ποτάμια, δέντρα καταπλακώθηκαν, σημειώθηκαν ζημιές σε υποδομές και εγκαταστάσεις, ενώ κεραυνός προκάλεσε φωτιά στο Αυγόρου. Παράλληλα, υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του στη Λάρνακα, ενώ, σε ισχύ βρίσκεται «πορτοκαλί» προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας, όπως μεταδίδει το philenews.com.

Πλημμυρισμένοι δρόμοι στη Λεμεσό

Η κακοκαιρία προκάλεσε συσσώρευση νερού σε πολλές κεντρικές οδικές αρτηρίες της Λεμεσού.

Χαλασμός Κυρίου και στη Λάρνακα – Κεραυνός προκάλεσε πυρκαγιά στο Αυγόρου

Σε επιφυλακή βρίσκονται συνεργεία των Δήμων της επαρχίας Λάρνακας, καθώς και ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑΛ), λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν. Μέχρι στιγμής υπάρχουν αναφορές για αποκοπή δέντρων σε διάφορες περιοχές της πόλης και της επαρχίας, καθώς και συσσώρευση νερού σε δρόμους.

Ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, Άγγελος Χατζηχαραλάμπους, ανέφερε πως ο Οργανισμός έχει ανταποκριθεί σε κλήσεις για πτώσεις δύο δέντρων στη Δροσιά και το κέντρο της πόλης και για μετακίνηση κιγκλιδωμάτων και άλλων αντικειμένων από το έργο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας στην περιοχή Φανερωμένης. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηχαραλάμπους, έχει στηθεί κέντρο συντονισμού με τους Δήμους της επαρχίας, με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των περιστατικών.

Αποκοπές δέντρων έχουν αναφερθεί και στην περιοχή Κόσιης, Αθηένου και Λυμπιών. Σε αρκετές περιοχές της Λάρνακας έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση, με συνεργεία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου να βρίσκονται επί ποδός για επιδιόρθωση των βλαβών.

Στην περιοχή του Αγίου Νικολάου στο Αυγόρου, κεραυνός προκάλεσε φωτιά και διακοπή στην ηλεκτροδότηση.

Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος του δημοτικού διαμερίσματος Αυγόρου, Παναγής Μιχαηλάς, ο κεραυνός έπληξε αποθήκη σπιτιού, στην οποία «ξέσπασε» φωτιά. Επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο κ. Μιχαηλάς σημείωσε ότι νωρίτερα το πρωί του Σαββάτου επικρατούσαν πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή, με αποτέλεσμα να σημειωθούν μικρής έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της ΑΗΚ, τα οποία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης. Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί εντός περίπου δύο ωρών.

Κατολισθήσεις στην ορεινή Λευκωσία

Κατολίσθηση πετρών και χώματος στο οδόστρωμα έχει παρατηρηθεί σε αρκετούς δρόμους της ορεινής περιοχής, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επηρεάζουν την Κύπρο.

Ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα σε Αργάκα, Πωμό και Αγία Μαρίνα

Ζημιές σε διάφορα σημεία της περιοχής από την Αργάκα μέχρι και τον Πωμό προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή, σύμφωνα με τον Δήμαρχο του Διαμερίσματος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτη Παπαχριστοφή.

Στις περιοχές όπου το φαινόμενο ήταν εντονότερο, κατεγράφησαν ζημιές σε θερμοκήπιο, ενώ προβλήματα προκλήθηκαν και σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

Καταστροφές σημειώθηκαν και στις παραλίες του Πωμού, της Αργάκας και της Αγίας Μαρίνας, κυρίως σε ομπρέλες και κρεβατάκια, τα οποία επηρεάστηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Σε ό,τι αφορά την Πόλη Χρυσοχούς, ο κ. Παπαχριστοφή ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν υπάρξει ζημιές.

Στην ευρύτερη περιοχή επικράτησαν δυνατοί άνεμοι, με αποτέλεσμα να καταπέσουν και δέντρα σε διάφορα σημεία, προκαλώντας προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ήδη, συνεργεία του Δήμου έχουν ξεκινήσει εργασίες καθαρισμού και απομάκρυνσης των πεσμένων δέντρων, προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής διέλευση των οχημάτων.

Ο Δήμαρχος κάλεσε το κοινό να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών φαινομένων, να περιορίζει τις άσκοπες μετακινήσεις και να παραμένει σε ασφαλή σημεία μέχρι την εξασθένηση των φαινομένων.

Οι ισχυροί άνεμοι και οι βροχοπτώσεις στην περιοχή διήρκεσαν περίπου 40 λεπτά, προκαλώντας προβλήματα και ζημιές σε αρκετά σημεία, κατέληξε.

Σε ισχύ μέχρι τις 19:00 η «κίτρινη» προειδοποίηση

Σε ισχύ τέθηκε σήμερα «πορτοκαλί» προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες, με το Τμήμα Μετεωρολογίας να προειδοποιεί για έντονα φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν κατά τόπους την Κύπρο. Η προειδοποίηση έχει ισχύ από τις 10:00 μέχρι τις 19:00 του Σαββάτου.

Η ένταση της βροχής ενδέχεται να κυμανθεί μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα, ενώ, κατά τη διάρκεια των καταιγίδων αναμένεται και χαλάζι.

Παράλληλα, οι άνεμοι κατά τη διάρκεια των φαινομένων ενδέχεται να είναι μεταβλητοί και να ενισχύονται παροδικά, με ισχυρότερες ριπές.

Η Πολιτική Άμυνα, μετά την έκδοση της «πορτοκαλί» προειδοποίησης, κάλεσε το κοινό να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, καθώς τα έντονα φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα.

Μέτρα αυτοπροστασίας για τον κόσμο

Να περιορίσει τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων.

Να βεβαιωθεί ότι τα φρεάτια έξω από το σπίτι ή τον χώρο εργασίας και οι υδρορροές των υποστατικών δεν είναι φραγμένα.

Να στερεώσει αντικείμενα σε εξωτερικούς χώρους τα οποία ενδέχεται να μετακινηθούν ή να παρασυρθούν από το νερό ή τους ισχυρούς ανέμους.

Να αποφεύγει την εργασία και παραμονή σε υπόγειους χώρους όταν εκδηλώνονται έντονες βροχοπτώσεις.

Σε περίπτωση πλημμύρας, να εγκαταλείψει υπόγειους χώρους και να μετακινηθεί σε ασφαλές, ψηλότερο σημείο.

Να μην επιχειρεί, σε καμία περίπτωση, να διασχίσει πλημμυρισμένο δρόμο πεζή ή με αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα ή ποδήλατο.

Αν βρεθεί σε δρόμο που έχει πλημμυρίσει, να σταματήσει και να αλλάξει κατεύθυνση.

Να παραμένει μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια και περιοχές στις οποίες έχουν σημειωθεί ή υπάρχει κίνδυνος κατολισθήσεων.

Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό σε περιοχές όπου εκδηλώνονται ισχυροί άνεμοι και να αποφεύγει αντικείμενα ή κατασκευές που ενδέχεται να μετακινηθούν.

Το κοινό καλείται να παρακολουθεί τις επίσημες ανακοινώσεις και να ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.