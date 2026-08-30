Κύπρος: Πώς έγινε η τραγωδία με τη βύθιση του σκάφους του επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλου

Snapshot Ο Ντίμης Μαυρόπουλος, 76 ετών, πέθανε από πνιγμό μετά τη βύθιση του σκάφους του στο Κάβο Γκρέκο λόγω ακραίας κακοκαιρίας.

Μαζί με τον Μαυρόπουλο επέβαιναν η σύντροφός του και η κόρη του, που διασώθηκαν και νοσηλεύονται τραυματισμένες.

Ο Μαυρόπουλος ήταν εξέχων επιχειρηματίας και σημαντική προσωπικότητα στον κυπριακό μηχανοκίνητο αθλητισμό, με μακρά πορεία σε αγώνες ράλλυ και δημιουργό του Cyprus Historic & Classic Motor Museum.

Η τραγωδία προκλήθηκε από ξαφνική επιδείνωση του καιρού και έντονη θαλασσοταραχή που αιφνιδίασε τα σκάφη στην περιοχή.

Ο Δήμος Λεμεσού εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τον θάνατο του Μαυρόπουλου, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην πόλη και τον πολιτισμό της. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στο Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο, όταν ακραία κακοκαιρία προκάλεσε έντονη θαλασσοταραχή, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση δύο σκαφών και τον θάνατο ενός 76χρονου Ελληνοκύπριου επιχειρηματία, του Ντίμη Μαυρόπουλου.

Μαζί με τον Ντίμη Μαυρόπουλου, στο σκάφος που βυθίστηκε επέβαιναν και η σύντροφός του με την κόρη του, οι οποίες νοσηλεύονται με την κατάσταση της υγείας τους να μην είναι προς το παρόν γνωστή.

Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος έχει συνδέσει το όνομά του με την κυπριακή επιχειρηματικότητα και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γεννήθηκε το 1949 στη Λεμεσό και αποτελούσε μια γνώριμη φυσιογνωμία στην πόλη, ενώ ξεχώριζε για την συμμετοχή του με τα κοινά.

Ως επιχειρηματίας, δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο εμπόριο και τις εξαγωγές κυπριακών αγροτικών προϊόντων στη βρετανική αγορά, συνεχίζοντας μια οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Στη συνέχεια της ζωής του, ανέπτυξε ευρύτερη επιχειρηματική και επενδυτική δραστηριότητα, με παρουσία και στον τομέα των ακινήτων.

Η σχέση του με το αυτοκίνητο πάει πολύ πίσω, όταν από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 συμμετείχε σε αγώνες ράλλυ, οδηγώντας αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών και καταγράφοντας σημαντικές παρουσίες στις κυπριακές ειδικές διαδρομές. Το 1986, όταν κατέκτησε το Κυπριακό Πρωτάθλημα Ράλλυ, ενώ την ίδια χρονιά τερμάτισε στη δεύτερη θέση του Rothmans International Cyprus Rally.

Το 2014 στη δημιουργία του Cyprus Historic & Classic Motor Museum στη Λεμεσό, όπου διέθεσε την προσωπική του συλλογή. Το μουσείο εξελίχθηκε σε χώρο διατήρησης και προβολής της ιστορίας της αυτοκίνησης.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος ήταν επίσης μια εμβληματική μορφή του καρναβαλιού της Λεμεσού. Το 2014 ενσάρκωσε μάλιστα τον βασιλιά καρνάβαλο, ενδεδυμένος τον μανδύα «Μνημόνιος ο Μέγας».

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν στην περιοχή επικρατούσαν εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημερώθηκε για τρία σκάφη που κινδύνευαν να βυθιστούν στον κόλπο μεταξύ Κόννου και Αγίων Αναργύρων.

Αρχικά βυθίστηκε ένα ακτοτουριστικό σκάφος, από το οποίο διασώθηκε ένα άτομο, που κατάφερε να φτάσει στα βράχια και να βοηθηθεί από μέλη της Αστυνομίας. Στη συνέχεια, δυνάμεις διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή με άκατους και ελικόπτερα. Από δεύτερο σκάφος αναψυχής διασώθηκαν η συμβία και η κόρη του Μαυρόπουλου, οι οποίες κατάφεραν να πέσουν στη θάλασσα και να δεχθούν βοήθεια από τα ελικόπτερα που βρίσκονταν στην περιοχή.

Το σκάφος βυθίστηκε, ενώ ο 76χρονος επιχειρηματίας αγνοείτο. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με δύτες να συμμετέχουν στις έρευνες.

Τελικά, ο Μαυρόπουλος εντοπίστηκε αναίσθητος μέσα στα συντρίμμια του σκάφους και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες, οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Συνολικά διασώθηκαν έξι άνθρωποι. Δύο γυναίκες, η κόρη και η σύντροφος του, διακομίστηκαν τραυματισμένες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να καταδεικνύουν ότι τα σκάφη αιφνιδιάστηκαν από τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού και την ένταση της θαλασσοταραχής.

Θρηνεί ο Δήμος Λεμεσού

Ο Δήμος Λεμεσού εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον αδόκητο θάνατο του Ντίμη Μαυρόπουλου, μιας ξεχωριστής και ιδιαίτερα αγαπητής προσωπικότητας της Λεμεσού, που συνέδεσε τη ζωή και τη δράση του με την πόλη.

«Ο Ντίμης Μαυρόπουλος υπήρξε ένας άνθρωπος δραστήριος, δημιουργικός και ανήσυχος. Άφησε το δικό του αποτύπωμα στον επιχειρηματικό κόσμο της Λεμεσού, στον μηχανοκίνητο αθλητισμό της Κύπρου, αλλά και στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της πόλης.

Ως ένας από τους σημαντικότερους Κύπριους οδηγούς ράλλυ της εποχής του, τίμησε τη Λεμεσό και την Κύπρο σε κυπριακές και διεθνείς διοργανώσεις. Τη μεγάλη του αγάπη για το αυτοκίνητο μετέτρεψε αργότερα σε μια σημαντική παρακαταθήκη, δημιουργώντας στη Λεμεσό το Ιστορικό και Κλασικό Μουσείο Αυτοκινήτων Κύπρου.

Ξεχωριστή ήταν και η σχέση του με το Λεμεσιανό Καρναβάλι. Υπήρξε γνήσιος καρναβαλιστής, άνθρωπος της χαράς και της εξωστρέφειας της πόλης μας και το 2014 φόρεσε το στέμμα του Βασιλιά Καρνάβαλου. Η παρουσία του στις καρναβαλίστικες εκδηλώσεις όλα αυτά τα χρόνια αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της μεγάλης παράδοσης της Λεμεσού.

Παράλληλα, ενδιαφερόταν ενεργά για τα κοινά και για την πρόοδο της Λεμεσού, συμμετέχοντας με τον δικό του τρόπο στον δημόσιο διάλογο για την πόλη και το μέλλον της.

Η Λεμεσός αποχαιρετά σήμερα έναν δικό της άνθρωπο. Έναν άνθρωπο με πάθος για τη ζωή, για το αυτοκίνητο, για το Καρναβάλι και πάνω απ’ όλα για την πόλη του.

Ο Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο και ολόκληρη η οικογένεια του Δήμου Λεμεσού εκφράζουν τα ειλικρινή και θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Αιωνία του η μνήμη».

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