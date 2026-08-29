Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά τη βύθιση τριών σκαφών από την κακοκαιρία

Ποιος ήταν ο Ντίμης Μαυρόπουλος, που ανασύρθηκε νεκρός

Newsroom

Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά τη βύθιση τριών σκαφών από την κακοκαιρία
ΚΥΠΡΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Κάβο Γκρέκο, όπου η σφοδρή θαλασσοταραχή προκάλεσε τη βύθιση σκαφών και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί κι ένας άνθρωπος. Πρόκειται για τον 76χρονο γνωστό Κύπριο επιχειρηματία, Ντίμη Μαυρόπουλο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα συντρίμμια του σκάφους του.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος είχε συνδέσει το όνομά του με την επιχειρηματική ζωή της Κύπρου, τον μηχανοκίνητο αθλητισμό αλλά και την πολιτιστική ζωή της Λεμεσού. Γεννημένος το 1949 στη Λεμεσό, υπήρξε για δεκαετίες γνώριμη και δραστήρια φυσιογνωμία της πόλης.

epixeirimatias-kypros.png

Στον επιχειρηματικό χώρο δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο εμπόριο και στις εξαγωγές κυπριακών αγροτικών προϊόντων προς τη βρετανική αγορά, ακολουθώντας την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Στην πορεία διεύρυνε τη δράση του, αναπτύσσοντας επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και στον τομέα των ακινήτων.

Ιδιαίτερη θέση στη ζωή του είχε ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 συμμετείχε σε αγώνες ράλλυ, οδηγώντας αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών και αποκτώντας σημαντικές παρουσίες στις κυπριακές ειδικές διαδρομές. Το 1986 κατέκτησε το Κυπριακό Πρωτάθλημα Ράλλυ, ενώ την ίδια χρονιά τερμάτισε δεύτερος στο Rothmans International Cyprus Rally.

Η αγάπη του για την αυτοκίνηση τον οδήγησε και στη δημιουργία, το 2014, του Cyprus Historic & Classic Motor Museum στη Λεμεσό, όπου διέθεσε την προσωπική του συλλογή. Το μουσείο εξελίχθηκε σε έναν σημαντικό χώρο διατήρησης και προβολής της ιστορίας της αυτοκίνησης.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα, όταν στην περιοχή επικρατούσαν εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημερώθηκε για τρία σκάφη που κινδύνευαν να βυθιστούν στον κόλπο μεταξύ Κόννου και Αγίων Αναργύρων.

Αρχικά βυθίστηκε ένα ακτοτουριστικό σκάφος, από το οποίο διασώθηκε ένα άτομο, το οποίο κατάφερε να φτάσει στα βράχια και να βοηθηθεί από μέλη της Αστυνομίας.

Στη συνέχεια, δυνάμεις διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή με άκατους και ελικόπτερα. Από δεύτερο σκάφος αναψυχής διασώθηκαν η συμβία και η κόρη του Μαυρόπουλου, οι οποίες κατάφεραν να πέσουν στη θάλασσα και να δεχθούν βοήθεια από τα ελικόπτερα που βρίσκονταν στην περιοχή.

Το σκάφος βυθίστηκε, ενώ ο 76χρονος επιχειρηματίας αγνοείτο. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με δύτες να συμμετέχουν στις έρευνες.

Τελικά, ο Μαυρόπουλος εντοπίστηκε αναίσθητος μέσα στα συντρίμμια του σκάφους και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες, οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Συνολικά διασώθηκαν έξι άνθρωποι. Δύο γυναίκες, η κόρη και η σύντροφος του, διακομίστηκαν τραυματισμένες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να καταδεικνύουν ότι τα σκάφη αιφνιδιάστηκαν από τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού και την ένταση της θαλασσοταραχής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:04ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Επικρίνει τους Ισραηλινούς εποίκους μετά τις βιαιότητες στη Δυτική Όχθη  

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτο μήνυμα του νέου βασιλιά της Νορβηγίας, Χάακον Η΄: «Αγαπημένε μου πατέρα, σε ευχαριστώ - Τώρα είναι η σειρά μου»

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί ο γάμος στην Κρήτη είναι αλλιώς: Έκοψαν τυρί με μέλι αντί για γαμήλια τούρτα

23:38LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχτηκε επίθεση από σκύλο - «Μία απλή βόλτα έγινε εφιάλτης»

23:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναιτωλικός - Καλαμάτα 2-0: Το 2/2 έκανε η ομάδα του Αγρινίου

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστρια έδωσε 50 ευρώ σε άνδρα που παρίστανε τον παρκαδόρο

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικός φρουρός προσπάθησε να αγκαλιάσει και να φιλήσει 16χρονη - Συνελήφθη από τις Αρχές

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μικρός χορευτής, μεγάλη λεβεντιά: Το αγοράκι 8 χρονών που μάγεψε με τον χορό του

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Χαλάζι – εφιάλτης στη Ζυρίχη: Πάνω από 40 τραυματίες, ζημιές άνω των 32 εκατ. ευρώ

22:50ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά τη βύθιση τριών σκαφών από την κακοκαιρία

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στο Ηράκλειο: Γουρούνα έπεσε σε χαράδρα – Δύο τραυματίες

22:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλη ανησυχία για Κωνσταντέλια - Φόβοι για χιαστό από ανθρώπους της Ντόρτμουντ

22:17LIFESTYLE

Η Καίτη Γαρμπή τίμησε τον Δημήτρη Κόκοτα ερμηνεύοντας την «Πορσελάνη»: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» – Βίντεο

22:12ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΟΦΗ: Το πρόγραμμα στη League Phase του Europa League - Οι ημέρες και οι ώρες

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Από τη Λούτσα στη Λευκάδα με το «επιχειρησιακό» όχημα - Η διαδρομή του 49χρονου που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του επιχειρηματία

22:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Europa League: Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase

22:02ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Άλλος ένας ασυνείδητος οδηγός έσπειρε τον τρόμο - Έσπασε κολωνάκια, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα

21:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Conference League: Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού στη League Phase

21:53ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Πώς δρούσε η «οικιακή βοηθός» που άρπαζε χρήματα και κοσμήματα από ηλικιωμένους σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή

21:40ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο: Δύο UAV παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:50ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά τη βύθιση τριών σκαφών από την κακοκαιρία

23:08ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μικρός χορευτής, μεγάλη λεβεντιά: Το αγοράκι 8 χρονών που μάγεψε με τον χορό του

23:16ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικός φρουρός προσπάθησε να αγκαλιάσει και να φιλήσει 16χρονη - Συνελήφθη από τις Αρχές

22:02ΕΛΛΑΔΑ

ΒΟΑΚ: Άλλος ένας ασυνείδητος οδηγός έσπειρε τον τρόμο - Έσπασε κολωνάκια, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο-ντοκουμέντο: Από τη Λούτσα στη Λευκάδα με το «επιχειρησιακό» όχημα - Η διαδρομή του 49χρονου που τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του επιχειρηματία

15:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – Αρναούτογλου: Μπόρες και καταιγίδες απόψε, ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

22:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεγάλη ανησυχία για Κωνσταντέλια - Φόβοι για χιαστό από ανθρώπους της Ντόρτμουντ

19:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Φτιάξε ένα καλό, τα κλασικά και βάλε ένα δωράκι» – Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι της τραγουδίστριας με το κύκλωμα ναρκωτικών

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Έχει αρσενικό το συσκευασμένο ρύζι από το κατάστημα; Ο καλύτερος τρόπος για να το μειώσετε

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Αλιβέρι: «Καλό ταξίδι, Αντώνη και Δημητράκη» – Θλίψη για τους θανάτους του 44χρονου πατέρα 2 παιδιών και του 51χρονου λιμενικού

23:38LIFESTYLE

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχτηκε επίθεση από σκύλο - «Μία απλή βόλτα έγινε εφιάλτης»

19:43LIFESTYLE

Τζορτζ Κλούνεϊ: Σε ρομαντική βραδινή έξοδο με την Αμάλ στην λίμνη Κόμο

22:17LIFESTYLE

Η Καίτη Γαρμπή τίμησε τον Δημήτρη Κόκοτα ερμηνεύοντας την «Πορσελάνη»: «Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ» – Βίντεο

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Χαλάζι – εφιάλτης στη Ζυρίχη: Πάνω από 40 τραυματίες, ζημιές άνω των 32 εκατ. ευρώ

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Έχασε τον τίτλο του φθηνού προορισμού - Ακόμη και Τούρκοι τουρίστες προτιμούν την Ελλάδα

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τουρίστρια έδωσε 50 ευρώ σε άνδρα που παρίστανε τον παρκαδόρο

20:08ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Κάβο Γκρέκο: Νεκρός 76χρονος μετά τη βύθιση τριών σκαφών - Δύο γυναίκες στο νοσοκομείο

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή 44χρονος πατέρας δύο παιδιών - Βρέθηκε νεκρός έχοντας στην αγκαλιά του τον 8χρονο γιο του

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Το Newsbomb στο Chios Festival: Η Χίος υποδέχθηκε τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας Θεόδωρο Β’

21:40ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο: Δύο UAV παραβίασαν τον ελληνικό εναέριο χώρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ