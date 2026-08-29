Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά τη βύθιση τριών σκαφών από την κακοκαιρία

Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στο Κάβο Γκρέκο, όπου η σφοδρή θαλασσοταραχή προκάλεσε τη βύθιση σκαφών και είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί κι ένας άνθρωπος. Πρόκειται για τον 76χρονο γνωστό Κύπριο επιχειρηματία, Ντίμη Μαυρόπουλο, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στα συντρίμμια του σκάφους του.

Ο Ντίμης Μαυρόπουλος είχε συνδέσει το όνομά του με την επιχειρηματική ζωή της Κύπρου, τον μηχανοκίνητο αθλητισμό αλλά και την πολιτιστική ζωή της Λεμεσού. Γεννημένος το 1949 στη Λεμεσό, υπήρξε για δεκαετίες γνώριμη και δραστήρια φυσιογνωμία της πόλης.

Στον επιχειρηματικό χώρο δραστηριοποιήθηκε αρχικά στο εμπόριο και στις εξαγωγές κυπριακών αγροτικών προϊόντων προς τη βρετανική αγορά, ακολουθώντας την οικογενειακή επιχειρηματική παράδοση. Στην πορεία διεύρυνε τη δράση του, αναπτύσσοντας επιχειρηματικές και επενδυτικές δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και στον τομέα των ακινήτων.

Ιδιαίτερη θέση στη ζωή του είχε ο μηχανοκίνητος αθλητισμός. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 συμμετείχε σε αγώνες ράλλυ, οδηγώντας αυτοκίνητα διαφορετικών κατασκευαστών και αποκτώντας σημαντικές παρουσίες στις κυπριακές ειδικές διαδρομές. Το 1986 κατέκτησε το Κυπριακό Πρωτάθλημα Ράλλυ, ενώ την ίδια χρονιά τερμάτισε δεύτερος στο Rothmans International Cyprus Rally.

Η αγάπη του για την αυτοκίνηση τον οδήγησε και στη δημιουργία, το 2014, του Cyprus Historic & Classic Motor Museum στη Λεμεσό, όπου διέθεσε την προσωπική του συλλογή. Το μουσείο εξελίχθηκε σε έναν σημαντικό χώρο διατήρησης και προβολής της ιστορίας της αυτοκίνησης.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα, όταν στην περιοχή επικρατούσαν εξαιρετικά δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ενημερώθηκε για τρία σκάφη που κινδύνευαν να βυθιστούν στον κόλπο μεταξύ Κόννου και Αγίων Αναργύρων.

Αρχικά βυθίστηκε ένα ακτοτουριστικό σκάφος, από το οποίο διασώθηκε ένα άτομο, το οποίο κατάφερε να φτάσει στα βράχια και να βοηθηθεί από μέλη της Αστυνομίας.

Στη συνέχεια, δυνάμεις διάσωσης έσπευσαν στην περιοχή με άκατους και ελικόπτερα. Από δεύτερο σκάφος αναψυχής διασώθηκαν η συμβία και η κόρη του Μαυρόπουλου, οι οποίες κατάφεραν να πέσουν στη θάλασσα και να δεχθούν βοήθεια από τα ελικόπτερα που βρίσκονταν στην περιοχή.

Το σκάφος βυθίστηκε, ενώ ο 76χρονος επιχειρηματίας αγνοείτο. Ακολούθησε μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με δύτες να συμμετέχουν στις έρευνες.

Τελικά, ο Μαυρόπουλος εντοπίστηκε αναίσθητος μέσα στα συντρίμμια του σκάφους και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες, οι επί καθήκοντι ιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Συνολικά διασώθηκαν έξι άνθρωποι. Δύο γυναίκες, η κόρη και η σύντροφος του, διακομίστηκαν τραυματισμένες στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να καταδεικνύουν ότι τα σκάφη αιφνιδιάστηκαν από τη ραγδαία επιδείνωση του καιρού και την ένταση της θαλασσοταραχής.

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