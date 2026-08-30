Μήλος: Τραυματισμός λουόμενης στο Κλέφτικο μετά από αποκόλληση βράχων

Snapshot Μία αλλοδαπή λουόμενη τραυματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο της Μήλου λόγω αποκόλλησης βράχων

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις της στο λιμάνι της Μήλου.

Ακολούθως, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μήλου για παροχή βοήθειας. Snapshot powered by AI

Τραυματισμός αλλοδαπής λουόμενης κατά τη λήψη θαλάσσιου λουτρού στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο νότια της Μήλου, μετά από αποκόλληση βράχων.

Η λουόμενη μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις της στο λιμάνι της Μήλου και από εκεί με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μήλου

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