Μήλος: Τραυματισμός λουόμενης στο Κλέφτικο μετά από αποκόλληση βράχων
Η γυναίκα μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο Κέντρο Υγείας του νησιού
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Μία αλλοδαπή λουόμενη τραυματίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο της Μήλου λόγω αποκόλλησης βράχων
- Η γυναίκα μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις της στο λιμάνι της Μήλου.
- Ακολούθως, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μήλου για παροχή βοήθειας.
Τραυματισμός αλλοδαπής λουόμενης κατά τη λήψη θαλάσσιου λουτρού στη θαλάσσια περιοχή Κλέφτικο νότια της Μήλου, μετά από αποκόλληση βράχων.
Η λουόμενη μεταφέρθηκε με τις αισθήσεις της στο λιμάνι της Μήλου και από εκεί με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μήλου
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική: Διασώστες επανέφεραν άνδρα με ΚΑΡΠΑ σε πανηγύρι
13:21 ∙ WHAT THE FACT
Γιαγιά raver στην Τουρκία: Η 78χρονη που έγινε viral χορεύοντας στον έντονο ρυθμό του dj
11:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Όλυμπος: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 23χρονου ορειβάτη
10:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στο Διμηνιό Κορινθίας - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο
10:26 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί το κοντέρ του αυτοκινήτου δείχνει διαφορετική ταχύτητα από το Google Maps;
13:21 ∙ WHAT THE FACT