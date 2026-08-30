Θεσσαλονίκη: 26χρονος γρονθοκόπησε 33χρονη και μετά έβγαλε όπλο και πυροβόλησε

Ο 26χρονος γρονθοκόπησε τη γυναίκα στο στήθος και μετά πυροβόλησε, χωρίς όμως να προκληθεί κάποια φθορά ή τραυματισμός

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Θεσσαλονίκη: 26χρονος γρονθοκόπησε 33χρονη και μετά έβγαλε όπλο και πυροβόλησε
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας 26χρονος γρονθοκόπησε μια 33χρονη γυναίκα στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.
  • Μετά τον ξυλοδαρμό, ο άνδρας έβγαλε όπλο και πυροβόλησε χωρίς να τραυματιστεί κανείς.
  • Το περιστατικό συνέβη μετά από λογομαχία, ενώ η σχέση μεταξύ των δύο δεν έχει διευκρινιστεί.
  • Ο 26χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές.
Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, το απόγευμα του Σαββάτου (29/8), όταν 26χρονος χτύπησε 33χρονη γυναίκα και στη συνέχεια έβγαλε όπλο.

Όπως αναφέρει το voria.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η μεταξύ τους σχέση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε μετά από λογομαχία.

Ο 26χρονος γρονθοκόπησε τη γυναίκα στο στήθος και μετά πυροβόλησε με όπλο, χωρίς όμως να προκληθεί κάποια φθορά ή τραυματισμός.

Ο άνδρας συνελήφθη και θα οδηγηθεί αρμοδίως.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:06ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Συγκλονίζει μαρτυρία για τον θάνατο Μαυρόπουλου - «Του φώναζαν να κατέβει - Ήθελε να σώσει το πλοίο»

11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 26χρονος γρονθοκόπησε 33χρονη και μετά έβγαλε όπλο και πυροβόλησε

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Tεχνητή νοημοσύνη: Sony και Warner music μηνύουν την Anthropic για «μία από τις μεγαλύτερες κλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας»

11:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για να το λάβετε

11:29ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πλησιάζει το πρώτο κουδούνι - Τι προβλέπεται για την πρώτη ημέρα

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συλλήψεις για  τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων - Στα 60.000 ευρώ η λεία

11:16ΚΟΣΜΟΣ

5.500 χιλιόμετρα χωρίς ούτε μία σταγόνα καυσίμου: Τέλος στα καύσιμα για τα σκάφη;

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Όλυμπος: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 23χρονου ορειβάτη

11:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο που παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη σε παραλία

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Το Guinness ανέδειξε το νεότερο «καλλιτέχνη» στον κόσμο: Είναι ακόμα μωρό και έχει την δική του έκθεση

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου αλκοτέστ

10:46ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Διμηνιό Κορινθίας - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο

10:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ένα χρωστούμενο λιγότερο» - Τι είπε για Μετρό Θεσσαλονίκης, ΔΕΘ και ανάπλαση Σιδηροδρομικού Σταθμού

10:26WHAT THE FACT

Γιατί το κοντέρ του αυτοκινήτου δείχνει διαφορετική ταχύτητα από το Google Maps;

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Πώς έγινε η τραγωδία με τη βύθιση του σκάφους του επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλου - Νοσηλεύονται η σύντροφός του και η κόρη του

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χαμενεΐ καλεί με νέο γραπτό μήνυμα τους ηγέτες του Κόλπου να «εντοπίσουν τον πραγματικό εχθρό»

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννιτσά: Σε σοβαρή κατάσταση 27χρονος μετά από καβγά– Συνελήφθη ο δράστης που τον γρονθοκόπησε

10:00ΥΓΕΙΑ

Δεν είναι όλες οι ασκήσεις ίδιες: Ποια σωματική δραστηριότητα μειώνει 24% τον κίνδυνο άνοιας

09:52ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: Παράσταση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα με διεκδίκηση την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Ήταν εγκληματική αμέλεια» - Ξεσπά ο πατέρας της 3χρονης που νοσηλεύεται μετά τη διαρροή χημικών αερίων στην πισίνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:54ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου αλκοτέστ

10:26WHAT THE FACT

Γιατί το κοντέρ του αυτοκινήτου δείχνει διαφορετική ταχύτητα από το Google Maps;

08:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξάρχεια: Διαρρήκτες και αστυνομικοί  εγκλωβίστηκαν σε σπίτι και τους... απεγκλωβισε η πυροσβεστική

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο και να το ανανεώσουν

09:43ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Ήταν εγκληματική αμέλεια» - Ξεσπά ο πατέρας της 3χρονης που νοσηλεύεται μετά τη διαρροή χημικών αερίων στην πισίνα

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Πώς έγινε η τραγωδία με τη βύθιση του σκάφους του επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλου - Νοσηλεύονται η σύντροφός του και η κόρη του

09:13ΕΛΛΑΔΑ

«Επιχείρηση Πυρσός»: Η κατάληψη της κορυφής Κάμενικ του Γράμμου από τον Εθνικό Στρατό και το τέλος του Εμφυλίου, στις 30 Αυγούστου 1949

07:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανική σκόνη και άνεμοι έως 7 μποφόρ σήμερα - Στους 37 η θερμοκρασία

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Η σαρκοφάγος των 2 εκατ. ευρώ του βασιλιά Χάραλντ – Εικόνες από το βασιλικό μαυσωλείο όπου θα ταφεί

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιαννιτσά: Σε σοβαρή κατάσταση 27χρονος μετά από καβγά– Συνελήφθη ο δράστης που τον γρονθοκόπησε

10:08ΚΟΣΜΟΣ

Ο Χαμενεΐ καλεί με νέο γραπτό μήνυμα τους ηγέτες του Κόλπου να «εντοπίσουν τον πραγματικό εχθρό»

08:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Έως 30% οι μειώσεις στις τιμές από αύριο - Ποια προϊόντα αφορά το μέτρο

08:15ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στο Κέιπ Τάουν: Επιβατικά αεροπλάνα πέρασαν «ξυστά» από την οροφή γεμάτου σταδίου

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Στο τραπέζι διπλό εξεταστικό σύστημα - Πανελλαδικές μόνο για τις δημοφιλείς σχολές

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Στο σκαμνί του Κακουργιοδικείου ιερέας-γιατρός για ασέλγεια σε βάρος ανήλικης

12:06ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Συγκλονίζει μαρτυρία για τον θάνατο Μαυρόπουλου - «Του φώναζαν να κατέβει - Ήθελε να σώσει το πλοίο»

06:25ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ειδικός φρουρός επιχείρησε να φιλήσει ανήλικη που πήγε να παραλάβει την ταυτότητά της από αστυνομικό τμήμα

10:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ένα χρωστούμενο λιγότερο» - Τι είπε για Μετρό Θεσσαλονίκης, ΔΕΘ και ανάπλαση Σιδηροδρομικού Σταθμού

11:47ΚΟΣΜΟΣ

Tεχνητή νοημοσύνη: Sony και Warner music μηνύουν την Anthropic για «μία από τις μεγαλύτερες κλοπές πνευματικής ιδιοκτησίας»

11:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: 26χρονος γρονθοκόπησε 33χρονη και μετά έβγαλε όπλο και πυροβόλησε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ