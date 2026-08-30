Θεσσαλονίκη: 26χρονος γρονθοκόπησε 33χρονη και μετά έβγαλε όπλο και πυροβόλησε

Snapshot Ένας 26χρονος γρονθοκόπησε μια 33χρονη γυναίκα στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Μετά τον ξυλοδαρμό, ο άνδρας έβγαλε όπλο και πυροβόλησε χωρίς να τραυματιστεί κανείς.

Το περιστατικό συνέβη μετά από λογομαχία, ενώ η σχέση μεταξύ των δύο δεν έχει διευκρινιστεί.

Ο 26χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Σοβαρό περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, το απόγευμα του Σαββάτου (29/8), όταν 26χρονος χτύπησε 33χρονη γυναίκα και στη συνέχεια έβγαλε όπλο.

Όπως αναφέρει το voria.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η μεταξύ τους σχέση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε μετά από λογομαχία.

Ο 26χρονος γρονθοκόπησε τη γυναίκα στο στήθος και μετά πυροβόλησε με όπλο, χωρίς όμως να προκληθεί κάποια φθορά ή τραυματισμός.

Ο άνδρας συνελήφθη και θα οδηγηθεί αρμοδίως.