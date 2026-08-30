Θεσσαλονίκη: 26χρονος γρονθοκόπησε 33χρονη και μετά έβγαλε όπλο και πυροβόλησε
Ο 26χρονος γρονθοκόπησε τη γυναίκα στο στήθος και μετά πυροβόλησε, χωρίς όμως να προκληθεί κάποια φθορά ή τραυματισμός
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Ένας 26χρονος γρονθοκόπησε μια 33χρονη γυναίκα στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.
- Μετά τον ξυλοδαρμό, ο άνδρας έβγαλε όπλο και πυροβόλησε χωρίς να τραυματιστεί κανείς.
- Το περιστατικό συνέβη μετά από λογομαχία, ενώ η σχέση μεταξύ των δύο δεν έχει διευκρινιστεί.
- Ο 26χρονος συνελήφθη και θα οδηγηθεί στις αρμόδιες αρχές.
Σοβαρό περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, το απόγευμα του Σαββάτου (29/8), όταν 26χρονος χτύπησε 33χρονη γυναίκα και στη συνέχεια έβγαλε όπλο.
Όπως αναφέρει το voria.gr, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή η μεταξύ τους σχέση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε μετά από λογομαχία.
Ο 26χρονος γρονθοκόπησε τη γυναίκα στο στήθος και μετά πυροβόλησε με όπλο, χωρίς όμως να προκληθεί κάποια φθορά ή τραυματισμός.
Ο άνδρας συνελήφθη και θα οδηγηθεί αρμοδίως.
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:38 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε αίτηση στον ΟΠΕΚΑ για να το λάβετε
11:12 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Όλυμπος: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 23χρονου ορειβάτη
10:46 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στο Διμηνιό Κορινθίας - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο
10:26 ∙ WHAT THE FACT
Γιατί το κοντέρ του αυτοκινήτου δείχνει διαφορετική ταχύτητα από το Google Maps;
10:26 ∙ WHAT THE FACT