Ηράκλειο: Συλλήψεις για  τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων - Στα 60.000 ευρώ η λεία

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν 9 υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης και 30 απόπειρες όλες σε βάρος ηλικιωμένων

Γιάννης Καλύβας, Επιμέλεια

Ηράκλειο: Συλλήψεις για  τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων - Στα 60.000 ευρώ η λεία
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
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  • Εξιχνιάστηκαν 9 περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης και 30 απόπειρες σε βάρος ηλικιωμένων στο Ηράκλειο και τη Χερσόνησο.
  • Ταυτοποιήθηκαν πέντε ύποπτοι, εκ των οποίων δύο νεαροί συνελήφθησαν και κατηγορούνται για εγκληματική ομάδα, απάτη και διακεκριμένες κλοπές.
  • Οι δράστες παρίσταναν υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές για να πείσουν τα θύματα να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα.
  • Η συνολική λεία από τις 9 επιβεβαιωμένες υποθέσεις ανέρχεται σε 60.000 ευρώ, σε μετρητά και τιμαλφή.
  • Στις έρευνες βρέθηκε μικρή ποσότητα κάνναβης στην κατοικία των συλληφθέντων, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό των υπόλοιπων μελών της ομάδας.
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Εννέα περιστατικά τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένων στο Ηράκλειο και τη Χερσόνησο κατάφερε να εξιχνιάσει η Αστυνομία, ενώ παράλληλα εντοπίστηκαν ακόμη 30 απόπειρες.

Όπως αναφέρει το neaktiti.gr, για την υπόθεση έχουν ταυτοποιήθηκαν πέντε άτομα, τέσσερις άνδρες και μία γυναίκα, ηλικίας από 21 έως 33 ετών. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο νεαρών, 21 και 23 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής ομάδας, απάτη, διακεκριμένες κλοπές και, κατά περίπτωση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, οι δράστες από τις 19 έως τις 28 Αυγούστου τηλεφωνούσαν σε κατοίκους της περιοχής, επιλέγοντας τυχαία σταθερούς και κινητούς αριθμούς. Στις συνομιλίες τους εμφανίζονταν είτε ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ είτε ως λογιστές, χρησιμοποιώντας διάφορα προσχήματα για να πείσουν τα θύματά τους να παραδώσουν χρήματα και τιμαλφή.

Οι δράστες σε ορισμένες περιπτώσεις ζητούσαν από τους ηλικιωμένους να αφήσουν τα χρήματα και τα κοσμήματα σε εξωτερικό σημείο του σπιτιού, από όπου στη συνέχεια τα παραλάμβαναν συνεργοί τους. Οι δύο συλληφθέντες φέρεται να είχαν ρόλο εισπράκτορα ή οδηγού, χρησιμοποιώντας και όχημα που ανήκει στον 33χρονο της ομάδας.

Από τις εννέα περιπτώσεις που εξιχνιάστηκαν, οι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν συνολικά 21.450 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας τουλάχιστον 38.000 ευρώ, με τη συνολική λεία να αγγίζει τις 60.000 ευρώ.

Οι δύο νεαροί εντοπίστηκαν το βράδυ της Παρασκευής (28/8) να κινούνται με Ι.Χ. αυτοκίνητο και συνελήφθησαν. Κατά την έρευνα στην κατοικία όπου διέμεναν μαζί, σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, βρέθηκε και κατασχέθηκε μικρή ποσότητα κάνναβης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται, προκειμένου να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας και να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης τους.

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