Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο που παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη σε παραλία
Ο 19χρονος θώπευσε τη 15χρονη και στη συνέχεια επέδειξε τα γεννητικά του όργανα
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- Συνελήφθη 19χρονος στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης 15 ετών σε παραλία της Περαίας.
- Ο δράστης θώπευσε την 15χρονη και στη συνέχεια επέδειξε τα γεννητικά του όργανα.
- Το περιστατικό αφορά προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.
- Η ανήλικη είναι από τη Σερβία και βρισκόταν στην ίδια παραλία με τον δράστη.
- Η σύλληψη έγινε άμεσα μετά το συμβάν.
Στη σύλληψη ενός 19χρονου άνδρα προχώρησα οι αρχές σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (29/8) σε παραλία της Περαίας, προσέγγισε μία 15χρονη από τη Σερβία και τη θώπευσε ενώ στη συνέχεια επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα.
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