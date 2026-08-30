Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο που παρενόχλησε σεξουαλικά ανήλικη σε παραλία

Snapshot Συνελήφθη 19χρονος στη Θεσσαλονίκη για σεξουαλική παρενόχληση ανήλικης 15 ετών σε παραλία της Περαίας.

Ο δράστης θώπευσε την 15χρονη και στη συνέχεια επέδειξε τα γεννητικά του όργανα.

Το περιστατικό αφορά προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.

Η ανήλικη είναι από τη Σερβία και βρισκόταν στην ίδια παραλία με τον δράστη.

Η σύλληψη έγινε άμεσα μετά το συμβάν. Snapshot powered by AI

Στη σύλληψη ενός 19χρονου άνδρα προχώρησα οι αρχές σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς το απόγευμα του Σαββάτου (29/8) σε παραλία της Περαίας, προσέγγισε μία 15χρονη από τη Σερβία και τη θώπευσε ενώ στη συνέχεια επιδείκνυε τα γεννητικά του όργανα.

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