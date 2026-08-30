Όλυμπος: Επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό 23χρονου ορειβάτη
Τραυματίστηκε στο πόδι ο νεαρός
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- Ο 23χρονος ορειβάτης τραυματίστηκε στο πόδι μετά από πτώση στον Όλυμπο, σε περιοχή πάνω από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός».
- Κλήθηκε το 112 και έγινε άμεσος γεωεντοπισμός του τραυματία.
- Στην επιχείρηση συμμετείχαν 13 πυροσβέστες με τρία οχήματα από τις υπηρεσίες Λιτοχώρου, 2η και 8η ΕΜΑΚ.
- Οι πυροσβέστες μετέφεραν τον ορειβάτη σε ασφαλές σημείο όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
- Η επιχείρηση διάσωσης ολοκληρώθηκε το πρωί της Κυριακής.
Ολοκληρώθηκε το πρωί της Κυριακής η επιχείρηση παροχής βοήθειας σε 23χρονο αλλοδαπό ορειβάτη στον Όλυμπο, σε περιοχή πάνω από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός».
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο 23χρονος τραυματίστηκε στο πόδι έπειτα από πτώση κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε το 112. Μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό του κινητοποιήθηκαν 13 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου, τη 2η ΕΜΑΚ και την 8η ΕΜΑΚ.
Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον τραυματία και τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, από όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε το πρωί της Κυριακής.
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