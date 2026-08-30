Φλόριντα: Συντριβή μικρού αεροσκάφους σε παραλία - Σώθηκε ο πιλότος

Snapshot Συντριβή μικρού αεροσκάφους σημειώθηκε στην παραλία New Smyrna στη Φλόριντα.

Ο πιλότος του banner plane διασώθηκε σώος χωρίς άλλους επιβάτες στο αεροσκάφος.

Το αεροπορικό ατύχημα συνέβη στον ωκεανό κοντά στην παραλία το πρωί της Πέμπτης.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών διερευνούν τα αίτια της συντριβής. Snapshot powered by AI

Συντριβή μικρού αεροσκάφους σημειώθηκε την Πέμπτη στη Φλόριντα, με τον πιλότο να διασώζεται από το ατύχημα.

Ειδικότερα, ο άνδρας πιλόταρε ένα banner plane, όταν αναφέρθηκε το αεροπορικό ατύχημα στον ωκεανό ακριβώς έξω από την παραλία New Smyrna το πρωί της Πέμπτης.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι το μικρό banner plane συνετρίβη στο νερό. Ο πιλότος βγήκε από το αεροπλάνο σώος, ενώ δεν υπήρχε άλλος επιβάτης.

Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας και το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών διερευνούν την αιτία της συντριβής.

https://www.instagram.com/reel/DcotMmcgJpj/

Διαβάστε επίσης