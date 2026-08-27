Αλάσκα: Συντριβή μικρού αεροσκάφους - Τέσσερις νεκροί

Snapshot Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή μικρού αεροσκάφους τύπου Πάιπερ ΠΑ 24 Κομάντσι κοντά στο Σέλντοβια της Αλάσκας.

Το αεροσκάφος απογειώθηκε από το Άνκορατζ με προορισμό το Σέλντοβια, αλλά βυθίστηκε σε βάθος περίπου 4,5 μέτρων κοντά στην ακτή.

Η διάσωση καθυστέρησε λόγω του βάθους του νερού και της παλίρροιας, με τους διασώστες να ανασύρουν τις σορούς περίπου πέντε ώρες μετά τη συντριβή.

Οι σοροί μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Αλάσκας για νεκροψίες και οι ταυτότητες των θυμάτων δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν η Πολιτειακή Αστυνομία της Αλάσκας, η Υπηρεσία Προστασίας Άγριας Ζωής και ελικόπτερο της Δημόσιας Ασφάλειας. Snapshot powered by AI

Στο Σέλντοβια Σλαφ στην Αλάσκα συνετρίβη το απόγευμα της Τετάρτης ένα μικρό αεροσκάφος Πάιπερ ΠΑ-24 Κομάντσι, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Άνκορατζ. Από τη συντριβή, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ το αεροσκάφος βυθίστηκε κάτω από την επιφάνεια του νερού, κοντά στο αεροδρόμιο της κοινότητας.

Οι Πολιτειακοί Αστυνομικοί της Αλάσκας ενημερώθηκαν για τη συντριβή στις 13:18. Αστυνομικοί, μαζί με άνδρες της Υπηρεσίας Προστασίας Άγριας Ζωής της Αλάσκας, αναχώρησαν από το Άνκορ Πόιντ με το περιπολικό σκάφος «Αγκουστίν» της Υπηρεσίας Δημόσιας Ασφάλειας. Παράλληλα, το ελικόπτερο DPS Helo 3 στάλθηκε από το Άνκορατζ.

Ο Κλιντ Τζόνσον, επικεφαλής του περιφερειακού γραφείου της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB) στην Αλάσκα, δήλωσε ότι το αεροσκάφος βρισκόταν σε βάθος περίπου 15 ποδιών, δηλαδή περίπου 4,5 μέτρων, στα νερά του Σέλντοβια Σλαφ, κοντά στην ακτή.

Το βάθος του νερού και η μεταβολή της παλίρροιας δεν επέτρεψαν στους διασώστες να προσεγγίσουν αμέσως τους επιβαίνοντες. Οι αστυνομικοί χρειάστηκε να περιμένουν αρκετές ώρες, μέχρι να υποχωρήσει η παλίρροια και να καταστεί δυνατή η πρόσβαση στο αεροσκάφος.

Περίπου στις 18:30, οι διασώστες ανέσυραν από το εσωτερικό του αεροσκάφους τις σορούς τεσσάρων ενηλίκων, σύμφωνα με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Αλάσκας.

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