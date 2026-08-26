Δύο νεκροί στη βόρεια Ιταλία: Διθέσιο αεροσκάφος προσέκρουσε σε καλώδια και «τυλίχθηκε» στις φλόγες

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της 26ης Αυγούστου στην Άνω Κοιλάδα Αντρόνα, στην περιοχή του Βερμπάνο – Κούζιο – Όσολα, στη βόρεια Ιταλία. Διθέσιο γυροπλάνο (autogiro) συνετρίβη αφού προσέκρουσε στα καλώδια βοηθητικού τελεφερίκ που εξυπηρετεί το φράγμα Καμπλιτσόλι, σε υψόμετρο περίπου 1.350 μέτρων.

Το μικρό αεροσκάφος, με δύο επιβαίνοντες, πετούσε σε πολύ χαμηλό ύψος πάνω από το φυσικό πάρκο της Άνω Κοιλάδας Αντρόνα. Σε βίντεο που κατέγραψε τουρίστας, διακρίνεται να προσεγγίζει τα καλώδια της τελεφερίκ. Η έλικα προσέκρουσε στα καλώδια, το αεροσκάφος «τυλίχθηκε» στις φλόγες και στη συνέχεια κατέπεσε στους πρόποδες του κάθετου πρανούς του φράγματος.

Νεκροί είναι ο 62άχρονος πιλότος και ιδιοκτήτης του γυροπλάνου, Αλεσάντρο Άντζελο Μουτσινέλι, μηχανικός και κάτοικος Πρεμένο, και η 63άχρονη Αντονέλα Παλιαράνι, από το Μιλάνο.

Οι δύο τους είχαν απογειωθεί το πρωί από το αεροδρόμιο Μέγκολο, στην περιοχή Πιέβε Βεργκόντε, με προορισμό την ορεινή περιοχή της Όσολα. Σκοπός της πτήσης ήταν να απολαύσουν από ψηλά το φυσικό τοπίο, ιδιαίτερα δημοφιλές στους πεζοπόρους, όπως μεταδίδει η Corriere della Sera.

Η τραγωδία σημειώθηκε περίπου στις 11:00 τοπική ώρα και αρκετοί πεζοπόροι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της συντριβής. Μεταξύ εκείνων ήταν και ο αδελφός του πιλότου, Ρομπέρτο, σύντροφος της Αντονέλα Παλιαράνι, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή της λίμνης Καμπλιτσόλι και έσπευσε αμέσως στο σημείο της πτώσης.

Αυτόπτης μάρτυρας ήταν και ο Δήμαρχος της Αντρόνα, Φράνκο Μπορσότι, ο οποίος παρακολουθούσε από το παράθυρο του σπιτιού του. Όπως τόνισε, είδε το αεροσκάφος να πετά «πολύ χαμηλά» και ξαφνικά να μετατρέπεται σε «μία πύρινη μπάλα».

Η κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων ήταν άμεση. Στο σημείο έφτασαν ελικόπτερα, μεταξύ των οποίων ελικόπτερο του 118 από το Μπορτζοσέσια και το ελικόπτερο Drago της Πυροσβεστικής από το Μαλπένσα, καθώς και καραμπινιέροι, η οικονομική αστυνομία, πυροσβέστες και μονάδες ορεινής διάσωσης. Για τους δύο επιβαίνοντες δεν υπήρχε, ωστόσο, καμία δυνατότητα σωτηρίας.

Οι ιταλικές Αρχές διερευνούν πλέον τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Σύμφωνα με πρώτη, προκαταρκτική εκδοχή, η οποία δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, το αεροσκάφος είχε μόλις περάσει από την περιοχή της λίμνης όταν συνάντησε ένα πυκνό στρώμα νεφών.

Λόγω της περιορισμένης ορατότητας, ο πιλότος φέρεται να επιχείρησε αναστροφή προκειμένου να επιστρέψει. Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, το γυροπλάνο φέρεται να ήρθε σε επαφή με τα καλώδια του τελεφερίκ.

Ο Μπορσότι ανέφερε ότι τα καλώδια βρίσκονται σε ύψος τουλάχιστον 100 μέτρων από το έδαφος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η περιοχή ανήκει στο φυσικό πάρκο της Άνω Κοιλάδας Αντρόνα κι ότι δεν είχαν ζητηθεί οι απαραίτητες άδειες για την πτήση, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες του.

Η εισαγγελία της Βερμπάνια, υπό τον εισαγγελέα Αλεσάντρο Πεπέ, έχει ανοίξει έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ευθύνες για το δυστύχημα.

Τι είναι το γυροπλάνο

Το αεροσκάφος ήταν ένα διθέσιο γυροπλάνο, ένα είδος υβριδικού αεροσκάφους με περιστρεφόμενο στροφείο. Σε αντίθεση με το ελικόπτερο, το επάνω στροφείο του δεν συνδέεται με τον κινητήρα, αλλά περιστρέφεται ελεύθερα χάρη στη ροή του αέρα που δημιουργείται από την κίνηση του αεροσκάφους. Ο κινητήρας κινεί ξεχωριστή έλικα, η οποία παρέχει την απαραίτητη ώθηση προς τα εμπρός.