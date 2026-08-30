Άρης Μουγκοπέτρος: Πώς έγινε η σύλληψη στο κέντρο της Αθήνας - Γύριζε από πανηγύρι στη Λαμία

Snapshot Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και θετικό αλκοτέστ.

Είχε εμφανιστεί σε πανηγύρι στη Λαμία πριν την επιστροφή του στην Αθήνα.

Το αλκοτέστ έδειξε ένδειξη που ξεπέρασε το επιτρεπτό όριο των 0,25 mg/l.

Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 250 ημέρες.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας και ο μουσικός αναμένεται να δικαστεί. Snapshot powered by AI

Σε πανηγύρι στη Λαμία βρισκόταν το Σάββατο το βράδυ, στο οποίο και εμφανιζόταν, ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος μετά το τέλος του γλεντιού, πήρε το αυτοκίνητό του και «κατηφόρισε» προς την Αθήνα.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, και συγκεκριμένα στην οδό Μακρυγιάννη, ο μουσικός φαίνεται πως είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, και για τον λόγο αυτό δέχτηκε σήμα από αστυνομικούς να σταματήσει.

Ο ίδιος συμμορφώθηκε με το σήμα που του έγινε και σταμάτησε στην άκρη, ωστόσο οι αστυνομικοί αντικρίζοντάς τον υποψιάστηκαν πως ο μουσικός είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισαν και τη διενέργεια αλκοτέστ, στο οποίο ο Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε θετικός.

Αρχικά του επιβλήθκε πρόστιμο 1.375 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για 250 ημέρες, ωστόσο επειδή η ένδειξη ξεπέρασε κατά πολύ το 0,25 mg/l, ο μουσικός συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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