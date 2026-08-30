Άρης Μουγκοπέτρος: Πώς έγινε η σύλληψη στο κέντρο της Αθήνας - Γύριζε από πανηγύρι στη Λαμία

Αρχικά τον σταμάτησαν για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Άρης Μουγκοπέτρος: Πώς έγινε η σύλληψη στο κέντρο της Αθήνας - Γύριζε από πανηγύρι στη Λαμία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας και θετικό αλκοτέστ.
  • Είχε εμφανιστεί σε πανηγύρι στη Λαμία πριν την επιστροφή του στην Αθήνα.
  • Το αλκοτέστ έδειξε ένδειξη που ξεπέρασε το επιτρεπτό όριο των 0,25 mg/l.
  • Του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.375 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 250 ημέρες.
  • Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας και ο μουσικός αναμένεται να δικαστεί.
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Σε πανηγύρι στη Λαμία βρισκόταν το Σάββατο το βράδυ, στο οποίο και εμφανιζόταν, ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος μετά το τέλος του γλεντιού, πήρε το αυτοκίνητό του και «κατηφόρισε» προς την Αθήνα.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, και συγκεκριμένα στην οδό Μακρυγιάννη, ο μουσικός φαίνεται πως είχε υπερβεί το όριο ταχύτητας, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, και για τον λόγο αυτό δέχτηκε σήμα από αστυνομικούς να σταματήσει.

Ο ίδιος συμμορφώθηκε με το σήμα που του έγινε και σταμάτησε στην άκρη, ωστόσο οι αστυνομικοί αντικρίζοντάς τον υποψιάστηκαν πως ο μουσικός είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Για τον λόγο αυτό, αποφάσισαν και τη διενέργεια αλκοτέστ, στο οποίο ο Άρης Μουγκοπέτρος βρέθηκε θετικός.

Αρχικά του επιβλήθκε πρόστιμο 1.375 ευρώ, ενώ του αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης για 250 ημέρες, ωστόσο επειδή η ένδειξη ξεπέρασε κατά πολύ το 0,25 mg/l, ο μουσικός συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και αναμένεται να βρεθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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