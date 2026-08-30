Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου αλκοτέστ

Snapshot Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη μετά από θετικό αλκοτέστ σε έλεγχο της Τροχαίας στην Αθήνα.

Βρέθηκε να οδηγεί με επίπεδα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Κατηγορείται επίσης για οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα.

Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας. Snapshot powered by AI

Θετικός σε αλκοτέστ βρέθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος, σε έλεγχο που υπεβλήθη από την Τροχαία τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Αθήνας.

Ο μουσικός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε αρκετά πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ο Άρης Μουγκοπέτρος φαίνεται πως κινούνταν και με μεγάλη ταχύτητα, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

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