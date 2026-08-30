Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη κατά τη διάρκεια ελέγχου αλκοτέστ
Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας
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- Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη μετά από θετικό αλκοτέστ σε έλεγχο της Τροχαίας στην Αθήνα.
- Βρέθηκε να οδηγεί με επίπεδα αλκοόλ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.
- Κατηγορείται επίσης για οδήγηση με μεγάλη ταχύτητα.
- Η σύλληψη έγινε στο πλαίσιο αυτόφωρης διαδικασίας.
Θετικός σε αλκοτέστ βρέθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος, σε έλεγχο που υπεβλήθη από την Τροχαία τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή της Αθήνας.
Ο μουσικός, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε αρκετά πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Ο Άρης Μουγκοπέτρος φαίνεται πως κινούνταν και με μεγάλη ταχύτητα, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.
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