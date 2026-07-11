Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στη σκηνή και έπαιξε κλαρίνο, ένα χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του

Το στιγμιότυπο που μοιράστηκε ο κλαριντζής στα social media

Ανθή Κουρεντζή

Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στη σκηνή και έπαιξε κλαρίνο, ένα χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του
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Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε ξανά στη σκηνή και έπαιξε κλαρίνο ένα χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό που υπέστη στο χέρι όταν έσκασε στα χέρια του κροτίδα.

Ο γνωστός μουσικός έχασε τότε δύο δάχτυλα από την έκρηξη, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δουλειάς και να ανέβει τον δικό του προσωπικό Γολγοθά.

Χθες, 10 Ιουλίου 2026, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε σε σκηνή στην Ηλιούπολη, όπου όσοι βρέθηκαν από κάτω τον απόλαυσαν.

Δείτε σχετικό βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DapnDsOOcY2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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