Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε στη σκηνή και έπαιξε κλαρίνο, ένα χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό του

Ο Άρης Μουγκοπέτρος επέστρεψε ξανά στη σκηνή και έπαιξε κλαρίνο ένα χρόνο μετά τον ακρωτηριασμό που υπέστη στο χέρι όταν έσκασε στα χέρια του κροτίδα.

Ο γνωστός μουσικός έχασε τότε δύο δάχτυλα από την έκρηξη, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός δουλειάς και να ανέβει τον δικό του προσωπικό Γολγοθά.

Χθες, 10 Ιουλίου 2026, ο Άρης Μουγκοπέτρος εμφανίστηκε σε σκηνή στην Ηλιούπολη, όπου όσοι βρέθηκαν από κάτω τον απόλαυσαν.

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