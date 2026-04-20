Συγκινεί ο Άρης Μουγκοπέτρος για τον γιατρό του - «Μου έδωσε πίσω τη φωνή της ψυχής μου»

Ένα χρόνο μετά το ατύχημα με την κροτίδα που έσκασε στα χέρια του με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν τρία δάχτυλά του, ο Άρης Μουγκοπέτρος κατάφερε να σταθεί στα πόδια του συνεχίζοντας να κάνει αυτό που αγαπά, να παίζει κλαρίνο.

Όπως έχει αναφέρει επανειλημμένα σε συνεντεύξεις του ο άνθρωπος που στάθηκε σαν άγγελος στο πλευρό του όλο αυτό το διάστημα ήταν ο γιατρός του, τον οποίο, όπως έχει δηλώσει, θα ευγνωμονεί σε όλη του τη ζωή.

Σε νέα ανάρτηση στα social media, ο γνωστός κλαριντζής δημοσίευσε μία φωτογαφία με τον γιατρό του, γράφοντας στη λεζάντα:

«Δεν μου έδωσε απλά πίσω το κλαρίνο…

μου έδωσε πίσω τη φωνή της ψυχής μου.

Από τα χέρια του ξαναγεννήθηκε αυτό που αγαπώ.

Γιατρέ… σας χρωστάω κάθε νότα που θα παίξω από εδώ και πέρα».

