Η απάντηση του Νίκου Ζωιδάκη για το αν θα πάει στη Eurovision
Με τον αφοπλιστικό και ειλικρινή του λόγο, ο Νίκος Ζωιδάκης ξεκαθάρισε τη θέση του σχετικά με τη λάμψη της Eurovision
Ο γνωστός λυράρης, όταν ρωτήθηκε αν θα σκεφτόταν ποτέ να ανέβει στη σκηνή του ευρωπαϊκού διαγωνισμού, ήταν κατηγορηματικός: η δική του τέχνη ανήκει στους γάμους, στα πανηγύρια και στην άμεση επαφή με τον κόσμο στα κρητικά γλέντια.
«Η Eurovision είναι άλλου είδους τερτίπι», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως προτιμά να αποφεύγει πράγματα που δεν μπορεί να υποστηρίξει αυθεντικά.
23:08 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 20 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
22:59 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Αρτηριακή πίεση: Τα λαχανικά που βοηθούν στη μείωσή της
22:59 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-2: Ξετύλιξε τα «δώρα» και κυνηγά την ΑΕΚ
22:33 ∙ LIFESTYLE
22:15 ∙ ΕΥ ΖΗΝ
Περπάτημα: Η απλή συνήθεια που μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας
21:30 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φορολογικές δηλώσεις 2026: Τι να κάνετε για τυχόν τροποποιήσεις
