«Από 6 ώρες σε 30 λεπτά»: Οι δίδυμοι-πύργοι ασανσέρ στην Κίνα που έσωσαν τις ζωές των μαθητών

Δύο γιγαντιαία ασανσέρ σε γκρεμό της Κίνας μετέτρεψαν την πολύωρη και επικίνδυνη διαδρομή των μαθητών για το σχολείο σε μια σύντομη διαδρομή ελάχιστων λεπτών.

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