«Από 6 ώρες σε 30 λεπτά»: Οι δίδυμοι-πύργοι ασανσέρ στην Κίνα που έσωσαν τις ζωές των μαθητών
Το ασανσέρ που έσωσε τους μαθητές και έγινε τουριστική ατραξιόν
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Δύο γιγαντιαία ασανσέρ σε γκρεμό της Κίνας μετέτρεψαν την πολύωρη και επικίνδυνη διαδρομή των μαθητών για το σχολείο σε μια σύντομη διαδρομή ελάχιστων λεπτών.
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