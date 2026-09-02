Η επιχείρηση «M&Ms»: Το σχέδιο της Ουκρανίας για επιθέσεις με σμήνη drones στα αεροδρόμια της Μόσχας

Η Ουκρανία είχε προετοιμάσει ένα σχέδιο για την αποστολή σμηνών αυτόνομων drones με καθοδήγηση μέσω τεχνητής νοημοσύνης εναντίον των αεροδρομίων της Μόσχας, με στόχο να διαταράξει για μεγάλο χρονικό διάστημα την εναέρια κυκλοφορία της Ρωσίας και να αυξήσει την πίεση στο Κρεμλίνο, σύμφωνα με έρευνα του αμερικανικού περιοδικού The Atlantic.

Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία «M&Ms», προέβλεπε την αποστολή έως και 1.000 drones κάθε νύχτα προς τα αεροδρόμια της Μόσχας και των προαστίων της, ώστε να κορεστούν τα ρωσικά συστήματα αεράμυνας.

Σύμφωνα με το The Atlantic, η ονομασία της επιχείρησης παρέπεμπε στα πολλά μικρά, φθηνά και σχεδόν πανομοιότυπα drones που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν. Ο Μιχάιλο Φεντόροφ αμφισβήτησε αυτή την ερμηνεία, εξηγώντας ότι το όνομα προέκυψε απλώς από τα M&M’s, τα οποία μοίραζε κατά τη διάρκεια της συνάντησης όπου συζητήθηκε το σχέδιο.

Στόχος ήταν να υποχρεωθούν οι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες να αναστείλουν τις πτήσεις τους προς τη Μόσχα, δυσχεραίνοντας μεταξύ άλλων τα ταξίδια στο εξωτερικό Ρώσων αξιωματούχων, ολιγαρχών και άλλων μελών της ρωσικής ελίτ.

Η επιδίωξη, σύμφωνα με δύο πηγές που είχαν άμεση γνώση του σχεδίου και τις οποίες επικαλείται το αμερικανικό περιοδικό, ήταν η πίεση αυτή να οδηγήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Οι επιφυλάξεις Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε εκφράσει ωστόσο σοβαρές επιφυλάξεις, καθώς φοβόταν μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο ένα drone να χτυπήσει επιβατικό αεροσκάφος. Σε μια τέτοια περίπτωση, η επιχείρηση θα μπορούσε να εκληφθεί ως πράξη «αεροπειρατείας».

Παρά τις ανησυχίες του, ο Ζελένσκι είχε επιτρέψει να συνεχιστούν οι προετοιμασίες για αρκετούς μήνες.

Το σχέδιο είχε προωθηθεί από τον Μιχάιλο Φεντόροφ, ο οποίος ήταν τότε υπουργός Άμυνας.

Σύμφωνα με το The Atlantic, ο Φεντόροφ συγκρότησε ομάδα προγραμματιστών για την ανάπτυξη του συστήματος καθοδήγησης με τεχνητή νοημοσύνη και εξασφάλισε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τη μαζική παραγωγή των drones.

Η προετοιμασία της επιχείρησης διακόπηκε μετά την απομάκρυνση του Φεντόροφ από τη θέση του τον Ιούλιο.

Drones που θα λειτουργούσαν αυτόνομα

Τα drones σχεδιάστηκαν ώστε να μπορούν να πετούν και να εντοπίζουν τους στόχους τους χωρίς τηλεχειριστήριο, συγκρίνοντας εικόνες που έχουν καταγραφεί από τις κάμερές τους με προηγουμένως καταγεγραμμένους χάρτες και φωτογραφίες.

Η συγκεκριμένη αυτονομία θα τους επέτρεπε, μεταξύ άλλων, να παρακάμπτουν τα ρωσικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και παρεμβολών, τα οποία μπορούν να διακόψουν ή να αλλοιώσουν την επικοινωνία μεταξύ ενός drone και του χειριστή του.

Ο Ζελένσκι προειδοποιεί ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος θα γίνει «εξαιρετικά επικίνδυνος» για τις αεροπορικές εταιρείες λόγω των drones

Ο Ουκρανός πρόεδρος προειδοποίησε τις αεροπορικές εταιρείες και τις ασφαλιστικές εταιρείες την Τρίτη ότι ο ρωσικός εναέριος χώρος καθίσταται «εντελώς επικίνδυνος» λόγω της αναμενόμενης αύξησης των ουκρανικών drones στους ρωσικούς ουρανούς.

«Οι ημέρες ασφάλειας στον ρωσικό εναέριο χώρο έχουν τελειώσει», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαβεβαιώνοντας ότι η Ουκρανία δεν απειλεί «κανένα πολιτικό αεροσκάφος», αλλά ότι τα drones θα είναι πλέον παρόντα πάνω από τη Ρωσία «σε κλίμακα που πρέπει να ληφθεί υπόψη».

«Ο ρωσικός εναέριος χώρος ουσιαστικά θα κλείσει: ο πόλεμος που ξεκίνησε η Ρωσία κλείνει τους ουρανούς της», δήλωσε, καλώντας ιδιαίτερα τις εταιρείες που εξυπηρετούν τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη και άλλα μεγάλα ρωσικά αεροδρόμια να λάβουν υπόψη αυτή την απειλή.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπέδειξε ότι το Κίεβο θα ενημερώσει τους διεθνείς οργανισμούς για τους κινδύνους για τον ρωσικό εναέριο χώρο.

«Ένας ουρανός γεμάτος με drones δεν είναι κατάλληλος για την πολιτική αεροπορία», κατέληξε.

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