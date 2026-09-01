Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο - Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

Συναγερμός έχει σημάνει στην ουκρανική πρωτεύουσα, καθώς οι ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις συνεχίζονται

Ελένη Ευστρατίου

Ουκρανία: Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο - Τέσσερις τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σφοδρές ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις συνεχίζονται στην ουκρανική πρωτεύουσα Κίεβο και άλλες πόλεις, όπως η Οδησσός.
  • Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.
  • Οι επιθέσεις διαρκούν πέντε συνεχόμενες νύχτες, με τον προηγούμενο απολογισμό να φτάνει τους 7 νεκρούς και 45 τραυματίες.
  • Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία προειδοποίησε για εισερχόμενο στόχο υψηλής ταχύτητας και κάλεσε τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο.
  • Οι επιθέσεις ξεκίνησαν την Δευτέρα το βράδυ και συνεχίστηκαν μετά τα μεσάνυχτα, με σειρήνες να ηχούν ξανά μετά τις 02:00.
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Συναγερμός έχει σημάνει σε αρκετές πόλεις της Ουκρανίας τα ξημερώματα της Τρίτης για σφοδρές αεροπορικές επιθέσεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο και στην Οδησσό, ενώ τέσσερις άνθρωποι έχουν αναφερθεί ως τραυματίες. Πρόκειται για την πέμπτη συνεχόμενη μέρα που η Ρωσία εξαπολύει σφοδρές επιθέσεις τη νύχτα, με τον συνολικό απολογισμό της προηγούμενης ημέρας να είναι τουλάχιστον 7 νεκροί και 45 τραυματίες, σύμφωνα με το The Kyiv Independent.

H ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε προειδοποιήσει για εισερχόμενη απειλή ενός «στόχου υψηλής ταχύτητας», από το βράδυ της Δευτέρας 31 Αυγούστου. «Πολλοί στόχοι κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα», ανέφερε η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία σε μήνυμά της στο Telegram. Οι τοπικές αρχές, με μήνυμά τους, κάλεσαν τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο.

Οι πρώτες επιθέσεις σταμάτησαν κατά τις 22:30 (τοπική ώρα) της Δευτέρας, όμως οι σειρήνες ήχησαν ξανά μετά τις 02:00 τα ξημερώματα.

Ανάμεσα στους τέσσερις τραυματίες που έχουν αναφερθεί είναι και δύο παιδιά.

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