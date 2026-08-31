Ρωσία: Δύο νεκροί και 16 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις στο Μπέλγκοροντ

Από τις επιθέσεις επλήγη θερμοηλεκτρικός σταθμός, τηλεοπτικό κανάλι και αποθήκη της εταιρείας λιανικής πώλησης Ozon

Ελένη Ευστρατίου

Ρωσία: Δύο νεκροί και 16 τραυματίες από ουκρανικές επιθέσεις στο Μπέλγκοροντ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν από ουκρανικές πυραυλικές επιθέσεις στο Μπέλγκοροντ στις 30 Αυγούστου.
  • Οι επιθέσεις έπληξαν θερμοηλεκτρικό σταθμό, τηλεοπτικό κανάλι και αποθήκη της εταιρείας λιανικής πώλησης Ozon, προκαλώντας πυρκαγιές σε επτά αποθήκες.
  • Η εταιρεία Ozon ανέστειλε τις δραστηριότητές της στο Μπέλγκοροντ μετά την επίθεση στην τοπική αποθήκη της και τον τραυματισμό υπαλλήλων.
  • Οι επιθέσεις στοχεύουν υποδομές που συνδέονται με τη ρωσική πολεμική προσπάθεια, μετά από προηγούμενες επιθέσεις σε εγκαταστάσεις ανταγωνιστών που φέρονται να υποστηρίζουν τον ρωσικό στρατό.
  • Η περιοχή του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, έχει δεχτεί συχνές επιθέσεις με drones και πυραύλους, προκαλώντας ζημιές και θύματα σε πολιτικές υποδομές.
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Σφοδρή πυραυλική επίθεση εξαπέλυσαν οι δυνάμεις της Ουκρανίας εναντίον της ρωσικής πόλης Μπέλγκοροντ, το βράδυ της Κυριακής 30 Αυγούστου.

Από τις επιθέσεις δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμα 16 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη της πόλης, Αλεξάντερ Σουβάγιεφ στο Telegram. Όπως ανέφερε, οι δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν επλήγη εμπορική εγκατάσταση στην πόλη, ενώ από την επίθεση προκλήθηκαν παράλληλα πυρκαγιές σε επτά αποθήκες.

Μία από τις επιθέσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, έπληξε τον θερμοηλεκτρικό σταθμό του Μπέλγκοροντ, όπου ξέσπασε πυρκαγιά, όπως ανέφερε το τοπικό μέσο ενημέρωσης Pepel.

Η Ozon, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης της χώρας, ανέφερε ότι η τοπική αποθήκη της επίσης επλήγη από επίθεση. Η εταιρεία δήλωσε ότι οι υπάλληλοι απομακρύνθηκαν εγκαίρως, αλλά υπήρξαν θύματα, και ως εκ τούτου ανέστειλε τις δραστηριότητές της στο Μπέλγκοροντ.

Επιπλέον, πύραυλος στόχευσε και κτήριο στο οποίο στεγάζεται τηλεοπτικός σταθμός.

Η Ουκρανία άρχισε να επιτίθεται στις αποθήκες της Ozon την περασμένη εβδομάδα, μετά από περισσότερο από ένα μήνα επιθέσεων εναντίον εγκαταστάσεων που ανήκουν στον μεγαλύτερο ανταγωνιστή της, την Wildberries. Αξιωματούχοι στο Κίεβο έχουν κατηγορήσει την Wildberries ότι προμηθεύει τον ρωσικό στρατό με ανταλλακτικά για drones και άλλο εξοπλισμό.

Η περιοχή του Μπέλγκοροντ, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία, έχει δεχτεί συχνές επιθέσεις από ουκρανικά drones και πυραύλους, με αναφορές για θύματα και ζημιές σε υποδομές πολιτών.

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