 Διάβημα της Άγκυρας στο Κίεβο μετά από επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα

Έντονες ανησυχίες εξέφρασε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών για τα διαδοχικά χτυπήματα στα εμπορικά σκάφη «Lider Bordo Mavi» και «Lider Kocatepe», ζητώντας την προστασία της ναυσιπλοΐας

Newsroom

 Διάβημα της Άγκυρας στο Κίεβο μετά από επιθέσεις σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα
ΚΟΣΜΟΣ
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Στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών στην Άγκυρα κλήθηκε εκτάκτως ο πρέσβης της Ουκρανίας, μετά τα διαδοχικά πλήγματα που δέχτηκαν δύο εμπορικά πλοία τουρκικών συμφερόντων στα ανοικτά της Μαύρης Θάλασσας. Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Άγκυρας, οι τουρκικές αρχές εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τα περιστατικά που σημειώθηκαν κοντά στις ρωσικές ακτές, υπογραμμίζοντας την απόλυτη ανάγκη να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα των πληρωμάτων, η προστασία των περιουσιακών στοιχείων, η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και το θαλάσσιο περιβάλλον.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν στα μέσα της εβδομάδας, όταν το τουρκικό πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «Lider Bordo Mavi» δέχτηκε επίθεση την Τετάρτη ενώ έπλεε ανοικτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα. Την επόμενη ημέρα, το πλοίο «Lider Kocatepe», το οποίο είχε σπεύσει στο σημείο για να ρυμουλκήσει το χτυπημένο φορτηγό, έγινε επίσης στόχος επίθεσης.

Παρότι το υπουργείο Εξωτερικών δεν διευκρίνισε εάν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ των ναυτικών, το πρώτο σκάφος κατάφερε να ρυμουλκηθεί με ασφάλεια στο τουρκικό λιμάνι της Σαμψούντας, σύμφωνα με αναφορές τουρκικών μέσων ενημέρωσης.

Η κλιμάκωση των επιθέσεων με drones και το μέτωπο των εξαγωγών

Το συγκεκριμένο επεισόδιο εντάσσεται στη σκληρή τακτική που ακολουθούν οι δύο εμπόλεμες πλευρές με στόχο να πλήξουν τις εξαγωγικές οδούς και τα έσοδα του αντιπάλου. Αρκετά τουρκικά εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στη Μαύρη Θάλασσα υπό διάφορες σημαίες έχουν βρεθεί στο στόχαστρο επιθέσεων από μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), τα οποία εκτιμάται ότι εκτοξεύονται από την ουκρανική πλευρά. Νωρίτερα τον Αύγουστο, τρία μέλη πληρώματος τραυματίστηκαν σοβαρά όταν το φορτηγό πλοίο «Nadezhda» επλήγη από drone κοντά στο ρωσικό λιμάνι του Νοβοροσίσκ.

Η διπλωματική στάση της Άγκυρας και το αίτημα για μορατόριουμ

Την ίδια ώρα, η Τουρκία επιχειρεί να διατηρήσει λεπτές ισορροπίες στην περιοχή. Ως κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει προσχωρήσει στις δυτικές κυρώσεις εναντίον της Μόσχας, διατηρεί ανοιχτούς διαύλους τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα, λειτουργώντας ως διαμεσολαβητής, ενώ τον Ιούλιο η ουκρανική κυβέρνηση επικύρωσε και διμερή συμφωνία ελεύθερου εμπορίου.

Κι όμως, η συχνότητα των επιθέσεων απειλεί άμεσα τα τουρκικά εμπορικά συμφέροντα σε μια θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας. Όπως ανακοινώθηκε από τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στις 8 Αυγούστου, η Άγκυρα ζητά ρητά την εφαρμογή ενός μορατόριουμ στις επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων, με τον ίδιο να καταγγέλλει ότι η σύγκρουση απλώνεται επικίνδυνα σε ολόκληρη τη Μαύρη Θάλασσα και ότι τα σκάφη στοχοποιούνται αδιακρίτως.

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