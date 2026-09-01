Κίεβο: Τουλάχιστον 12 νεκροί από ρωσικές επιδρομές – Ανάμεσά τους εργάτες σιδηροδρόμων

Νέα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο. Στο στόχαστρο αυτή τη φορά οι σιδηρόδρομοι με νεκρούς και τραυματίες

Νατάσα Παυλοπούλου, Επιμέλεια

Κίεβο: Τουλάχιστον 12 νεκροί από ρωσικές επιδρομές – Ανάμεσά τους εργάτες σιδηροδρόμων
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τουλάχιστον 12 άτομα, μεταξύ των οποίων εργάτες σιδηροδρόμων, σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και την ευρύτερη περιοχή.
  • Έξι από τα οκτώ θύματα στο Κίεβο ήταν εργαζόμενοι σε αμαξοστάσιο της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων, ενώ πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σε τρεις συνοικίες της πόλης.
  • Η ρωσική πλευρά ανέφερε ότι στόχος ήταν στρατιωτικοβιομηχανικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις με όπλα υψηλής ακρίβειας.
  • Σε ουκρανικές επιδρομές στη ρωσική περιοχή Μπέλγκοροντ σκοτώθηκε ένα άτομο, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη.
  • Ο πρόεδρος Ζελένσκι ανέφερε ότι επιθέσεις έγιναν και σε άλλες οκτώ ουκρανικές περιοχές, με θύμα και έναν Ινδό υπήκοο.
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Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 17 τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο παιδιά, σε ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, και την ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Στο Κίεβο, έξι από τα οκτώ θύματα ήταν εργάτες της κρατικής εταιρείας σιδηροδρόμων μετά από επίθεση σε αμαξοστάσιο. Αναφέρθηκαν πυρκαγιές σε τρεις συνοικίες της πόλης. Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη Boryspil όπου χτυπήθηκε ένα κτήριο κατοικιών. Ο ρωσικός στρατός δήλωσε ότι η «μαζική επιδρομή του με χρήση όπλων υψηλής ακρίβειας» στόχευσε τις «στρατιωτικοβιομηχανικές και ενεργειακές» εγκαταστάσεις της Ουκρανίας.

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε επίσης σε ουκρανικές επιδρομές στην δυτική περιοχή Μπέλγκοροντ της Ρωσίας, δήλωσε ο υπηρεσιακός κυβερνήτης Αλεξάντρ Σουβάγιεφ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα το πρωί (1/9) ότι σχεδόν 350 διασώστες εργάζονταν όλη τη νύχτα στο Κίεβο και την γύρω περιοχή μετά τις τελευταίες επιθέσεις. Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι η Ρωσία εκτόξευσε «σημαντικό αριθμό αεριωθούμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών πυραύλων».

Οκτώ άλλες ουκρανικές περιοχές δέχτηκαν επίθεση, δήλωσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ένας Ινδός υπήκοος ήταν μεταξύ των θυμάτων. Οι τελευταίες επιθέσεις σημειώνονται μετά τον θάνατο 38 ανθρώπων σε ρωσικές επιδρομές σε αποθήκη όπλων στην περιοχή του Κιέβου την Παρασκευή, οι οποίες προκάλεσαν την έκρηξη οβίδων, ναρκών και drones.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ξεκίνησε μια ολοκληρωτική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022. Τη Δευτέρα, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι προέτρεψε τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο, λέγοντας ότι κάθε μέρα σύγκρουσης γυρίζει πίσω την ανθρωπότητα. Η οικονομία της Ινδίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο με έκπτωση που λαμβάνει από τη Μόσχα.

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