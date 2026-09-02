Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που ανατιμήθηκαν πριν ενταχθούν στην «εθελοντική μείωση τιμών»

. Αρκετά είδη πρώτης ανάγκης ανατιμήθηκαν αθόρυβα, με αποτέλεσμα οι σημερινές προσφερόμενες τιμές να είναι τελικά υψηλότερες σε σύγκριση με εκείνες του Ιουλίου 

Μίλτος Τσεκούρας

Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που ανατιμήθηκαν πριν ενταχθούν στην «εθελοντική μείωση τιμών»
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η συμφωνία κυρίων στα σούπερ μάρκετ έχει περιορισμένο οικονομικό όφελος για τα νοικοκυριά λόγω αυξήσεων τιμών πριν τη λίστα προσφορών.
  • Πολλά βασικά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα πριν ή και μετά την ένταξή τους στην εκπτωτική λίστα, με τις τελικές τιμές να παραμένουν υψηλότερες από τον Ιούλιο.
  • Καταγράφηκαν περιπτώσεις προϊόντων που έγιναν ακριβότερα μετά την ένταξή τους στην πρωτοβουλία, παρά τις υποτιθέμενες μειώσεις.
  • Η έλλειψη σαφούς ενημέρωσης για τις αρχικές τιμές και την ημερομηνία ένταξης στις εκπτωτικές λίστες δυσχεραίνει τον έλεγχο των πραγματικών εκπτώσεων από τους καταναλωτές.
  • Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο, ενώ το κόστος ενέργειας, ειδικά για πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, παρουσίασε σημαντική άνοδο ενόψει χειμώνα.
Snapshot powered by AI

Περιορισμένο αποδεικνύεται το οικονομικό αποτύπωμα της συμφωνίας κυρίων στα σούπερ μάρκετ, αφήνοντας τα νοικοκυριά ανοχύρωτα απέναντι στο συνεχιζόμενο ράλι της ακρίβειας.

Οι πολίτες που επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις εκπτωτικές λίστες διαπιστώνουν ότι το τελικό κέρδος είναι ελάχιστο, καθώς οι παγίδες στην τιμολόγηση και οι προηγούμενες ανατιμήσεις ακυρώνουν στην πράξη τις όποιες εξαγγελίες για φθηνότερο καλάθι .

Σύμφωνα με το MEGA, εντοπίστηκαν περιπτώσεις προϊόντων των οποίων οι τιμές αυξήθηκαν λίγο πριν ενταχθούν στη λίστα της πρωτοβουλίας, κατά το δίμηνο Ιουλίου και Αυγούστου, όταν δηλαδή υποτίθεται ότι ίσχυε πάγωμα τιμών. Αρκετά είδη πρώτης ανάγκης ανατιμήθηκαν αθόρυβα, με αποτέλεσμα οι σημερινές προσφερόμενες τιμές να είναι τελικά υψηλότερες σε σύγκριση με εκείνες του Ιουλίου .

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία από την πλατφόρμα «PosoKanei»:

  • Φυσικός χυμός 4x330 ml: Από 3,68 ευρώ στις 10 Ιουλίου ανέβηκε στα 4,68 ευρώ στις 21 Αυγούστου, για να καταλήξει με τη «μείωση» στα 4,35 ευρώ.
  • Καφές φίλτρου 250 γρ: Από 7,35 ευρώ στις 22 Ιουλίου αυξήθηκε στα 8,65 ευρώ στις 23 Ιουλίου, διαμορφώνοντας τη νέα «μειωμένη» τιμή στα 8,22 ευρώ.
  • Ρύζι 500 γρ: Από 2,66 ευρώ στις 5 Αυγούστου έφτασε στα 3,32 ευρώ στις 6 Αυγούστου, με την τελική τιμή προσφοράς να διαμορφώνεται στα 2,99 ευρώ.
  • Βρεφικές πάνες 38 τμχ: Από 8,84 ευρώ στις 12 Αυγούστου ανέβηκαν στα 10,08 ευρώ στις 16 Αυγούστου, καταλήγοντας στα 8,40 ευρώ.

Παράλληλα, στελέχη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών κατέγραψαν περιπτώσεις προϊόντων που όχι απλώς δεν υποχώρησαν, αλλά κατέληξαν ακριβότερα μετά την ένταξή τους στην πρωτοβουλία.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Πένες ριγκατέ 500 γρ: Από 0,95 ευρώ στις 10 Ιουλίου, διαμορφώθηκαν στα 0,99 ευρώ μετά τη «μείωση».
  • Τριβελάκι: Από 0,95 ευρώ, ανέβηκε στα 0,99 ευρώ.
  • Υγρό πιάτων: Από 3,89 ευρώ, αυξήθηκε στα 4,05 ευρώ.
  • Μαλακτικό ρούχων 82 πλύσεων: Από 4,70 ευρώ, έφτασε στα 4,85 ευρώ .

Εκτός από τις ανατιμήσεις, οι καταναλωτές καταγράφουν σημαντικά εμπόδια στην ενημέρωσή τους κατά τις αγορές . Σε πολλά σημεία πώλησης δεν αναγράφεται η ημερομηνία ένταξης του εκάστοτε κωδικού στην εκπτωτική λίστα ούτε η αρχική τιμή αναφοράς, στερώντας τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου του πραγματικού ποσοστού έκπτωσης.

Νέο άλμα για τον πληθωρισμό

Η κατάσταση στα ράφια συμπίπτει με τη νέα άνοδο του πληθωρισμού, ο οποίος στην Ελλάδα σκαρφάλωσε τον Αύγουστο στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat .

Ταυτόχρονα, έντονη ανησυχία προκαλεί το ενεργειακό κόστος ενόψει του χειμώνα . Στο πετρέλαιο θέρμανσης, μια μέση ετήσια κατανάλωση 1.000 λίτρων με εκτιμώμενη τιμή 1,75 ευρώ το λίτρο διαμορφώνει το συνολικό κόστος στα 1.750 ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 660 ευρώ ή 60,6% συγκριτικά με πέρυσι, όταν η τιμή βρισκόταν στο 1,09 ευρώ το λίτρο και η δαπάνη στα 1.090 ευρώ . Επιπλέον, η τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε ράλι περίπου 70%, καθώς από τα 42,5 ευρώ ανά MWh την 1η Ιουλίου ξεπέρασε τα 71 ευρώ την 1η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:33ΚΟΣΜΟΣ

Χτυπήθηκε από κεραυνό και επέζησε: «Αισθάνθηκα έντονο κάψιμο και μυρμήγκιασμα» – Δείτε βίντεο

08:26ΚΑΙΡΟΣ

Από τα 38αρια στην αστάθεια: Έρχεται αλλαγή του καιρού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας – Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Δύο πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν στη Θάλασσα του Μαρμαρά - Αναφορές για 10 αγνοούμενους

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Ρώμη: Γονείς και η πεντάχρονη κόρη τους βρέθηκαν νεκροί στο κρεβάτι τους

08:08ΜΑΝΤΕΙΟ

Η αγωνία Ανδρουλάκη μπροστά στην ΔΕΘ, τι να φοβάται ο Στουρνάρας, οι τραπεζίτες κι ο Κυριάκος

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Lamborghini: Γιατί λέει «όχι» στο χειροκίνητο κιβώτιο

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Η επιχείρηση «M&Ms»: Το σχέδιο της Ουκρανίας για επιθέσεις με σμήνη drones στα αεροδρόμια της Μόσχας

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» η ένταση μετά τις νέες επιθέσεις ΗΠΑ-Ιράν – Φόβοι για γενικευμένο πόλεμο

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Motor Oil: Ο λόγος που έκανε το deal με τη Satori Analytics και ποιος είναι ο ιδρυτής της Μιχ. Γεωργακόπουλος

07:34WHAT THE FACT

Τα πλεονεκτήματα του να είσαι single: Τι δείχνει νέα έρευνα για την εργένικη ζωή

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών - Τον αναζητούσαν σε Θεσσαλονίκη και Λαμία

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόγραμμα 7,3 δισ. ευρώ παρουσιάζει σήμερα ο Τσίπρας

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτιά στις τιμές ενέργειας: Πετρέλαιο πάνω από 90 δολάρια - Ράλι και στο φυσικό αέριο

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά Ευρυτανίας: «Το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying - Δεν μας στήριξε η τοπική κοινωνία, ζούσαμε με αρουραίους»

07:18WHAT THE FACT

Επιστήμονες πιστεύουν ότι εντόπισαν για πρώτη φορά σωματίδιο σκοτεινής ύλης - «Αποτελεί μεμονωμένο γεγονός», προειδοποιούν

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 2 Σεπτεμβρίου

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που ανατιμήθηκαν πριν ενταχθούν στην «εθελοντική μείωση τιμών»

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Παρεξήγηση» με το ακαθόριστο φύλο: Η ΝΔ λέει «λάθος», ο Σαμαράς λέει «woke ατζέντα»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Οι καταγγελίες από το 2020 – Το παρελθόν του 43χρονου και τα αναπάντητα ερωτήματα

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο σκηνικό: Μητέρα άφησε τον 11χρονο γιο της να οδηγήσει με αποτέλεσμα να προκαλέσει τροχαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:18ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά Ευρυτανίας: «Το παιδί μας δέχθηκε ισχυρό bullying - Δεν μας στήριξε η τοπική κοινωνία, ζούσαμε με αρουραίους»

15:54ΕΛΛΑΔΑ

Για τη Νάξο και όχι για την Αθήνα φεύγει η πολύτεκνη οικογένεια από τη Φουρνά Ευρυτανίας: Η δασκάλα του χωριού εξηγεί στο Newsbomb τι συνέβη

08:17ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία στη Ρώμη: Γονείς και η πεντάχρονη κόρη τους βρέθηκαν νεκροί στο κρεβάτι τους

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που ανατιμήθηκαν πριν ενταχθούν στην «εθελοντική μείωση τιμών»

07:36ΚΑΙΡΟΣ

Το ρεύμα του Βόρειου Ατλαντικού μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει σε νέα «εποχή των Παγετώνων»

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 66χρονος με συνολικές καταδίκες 120 ετών - Τον αναζητούσαν σε Θεσσαλονίκη και Λαμία

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Στο «κόκκινο» η ένταση μετά τις νέες επιθέσεις ΗΠΑ-Ιράν – Φόβοι για γενικευμένο πόλεμο

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Παρεξήγηση» με το ακαθόριστο φύλο: Η ΝΔ λέει «λάθος», ο Σαμαράς λέει «woke ατζέντα»

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Η επιχείρηση «M&Ms»: Το σχέδιο της Ουκρανίας για επιθέσεις με σμήνη drones στα αεροδρόμια της Μόσχας

07:18WHAT THE FACT

Επιστήμονες πιστεύουν ότι εντόπισαν για πρώτη φορά σωματίδιο σκοτεινής ύλης - «Αποτελεί μεμονωμένο γεγονός», προειδοποιούν

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (1/9): Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 5,8 εκατ. ευρώ

02:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανακοινώθηκε από τη Χαλ ο Χρήστος Μουζακίτης – Πενταετές συμβόλαιο για τον 19χρονο διεθνή

05:34ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη ένταση σε χωριό στην Κρήτη: Απείλησαν αστυνομικούς και απελευθέρωσαν προσαχθέντα

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Το βρέφος που βρέθηκε νεκρό είναι επίσης δικό μου και βρισκόταν στην κατάψυξη από το 2023 γιατί δεν ήθελα να το αποχωριστώ» λέει η 38χρονη

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή θα είναι η θερμοκρασία του επόμενου 10ημέρου - Η πρόγνωση Κολυδά

16:08WHAT THE FACT

Ποιοι είναι οι πιο ευγενικοί τουρίστες στον κόσμο: Ποιοι αφήνουν τα μεγαλύτερα φιλοδωρήματα και ποιοι είναι οι τελευταίοι

13:14ΕΛΛΑΔΑ

«Κρατάμε τα όμορφα, αφήνουμε πίσω μας όσα μας πλήγωσαν»: Αποχωρεί η πολύτεκνη οικογένεια που είχε εγκατασταθεί στη Φουρνά Ευρυτανίας

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Οι καταγγελίες από το 2020 – Το παρελθόν του 43χρονου και τα αναπάντητα ερωτήματα

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με περιορισμένη αστάθεια η Τετάρτη – Περισσότερες βροχές την Πέμπτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ