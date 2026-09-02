Σούπερ μάρκετ: Τα προϊόντα που ανατιμήθηκαν πριν ενταχθούν στην «εθελοντική μείωση τιμών»

Snapshot Η συμφωνία κυρίων στα σούπερ μάρκετ έχει περιορισμένο οικονομικό όφελος για τα νοικοκυριά λόγω αυξήσεων τιμών πριν τη λίστα προσφορών.

Πολλά βασικά προϊόντα ανατιμήθηκαν αθόρυβα πριν ή και μετά την ένταξή τους στην εκπτωτική λίστα, με τις τελικές τιμές να παραμένουν υψηλότερες από τον Ιούλιο.

Καταγράφηκαν περιπτώσεις προϊόντων που έγιναν ακριβότερα μετά την ένταξή τους στην πρωτοβουλία, παρά τις υποτιθέμενες μειώσεις.

Η έλλειψη σαφούς ενημέρωσης για τις αρχικές τιμές και την ημερομηνία ένταξης στις εκπτωτικές λίστες δυσχεραίνει τον έλεγχο των πραγματικών εκπτώσεων από τους καταναλωτές.

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα αυξήθηκε στο 3,7% τον Αύγουστο, ενώ το κόστος ενέργειας, ειδικά για πετρέλαιο θέρμανσης και φυσικό αέριο, παρουσίασε σημαντική άνοδο ενόψει χειμώνα. Snapshot powered by AI

Περιορισμένο αποδεικνύεται το οικονομικό αποτύπωμα της συμφωνίας κυρίων στα σούπερ μάρκετ, αφήνοντας τα νοικοκυριά ανοχύρωτα απέναντι στο συνεχιζόμενο ράλι της ακρίβειας.

Οι πολίτες που επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις εκπτωτικές λίστες διαπιστώνουν ότι το τελικό κέρδος είναι ελάχιστο, καθώς οι παγίδες στην τιμολόγηση και οι προηγούμενες ανατιμήσεις ακυρώνουν στην πράξη τις όποιες εξαγγελίες για φθηνότερο καλάθι .

Σύμφωνα με το MEGA, εντοπίστηκαν περιπτώσεις προϊόντων των οποίων οι τιμές αυξήθηκαν λίγο πριν ενταχθούν στη λίστα της πρωτοβουλίας, κατά το δίμηνο Ιουλίου και Αυγούστου, όταν δηλαδή υποτίθεται ότι ίσχυε πάγωμα τιμών. Αρκετά είδη πρώτης ανάγκης ανατιμήθηκαν αθόρυβα, με αποτέλεσμα οι σημερινές προσφερόμενες τιμές να είναι τελικά υψηλότερες σε σύγκριση με εκείνες του Ιουλίου .

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία από την πλατφόρμα «PosoKanei»:

Φυσικός χυμός 4x330 ml: Από 3,68 ευρώ στις 10 Ιουλίου ανέβηκε στα 4,68 ευρώ στις 21 Αυγούστου, για να καταλήξει με τη «μείωση» στα 4,35 ευρώ.

Καφές φίλτρου 250 γρ: Από 7,35 ευρώ στις 22 Ιουλίου αυξήθηκε στα 8,65 ευρώ στις 23 Ιουλίου, διαμορφώνοντας τη νέα «μειωμένη» τιμή στα 8,22 ευρώ.

Ρύζι 500 γρ: Από 2,66 ευρώ στις 5 Αυγούστου έφτασε στα 3,32 ευρώ στις 6 Αυγούστου, με την τελική τιμή προσφοράς να διαμορφώνεται στα 2,99 ευρώ.

Βρεφικές πάνες 38 τμχ: Από 8,84 ευρώ στις 12 Αυγούστου ανέβηκαν στα 10,08 ευρώ στις 16 Αυγούστου, καταλήγοντας στα 8,40 ευρώ.

Παράλληλα, στελέχη της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών κατέγραψαν περιπτώσεις προϊόντων που όχι απλώς δεν υποχώρησαν, αλλά κατέληξαν ακριβότερα μετά την ένταξή τους στην πρωτοβουλία.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Πένες ριγκατέ 500 γρ: Από 0,95 ευρώ στις 10 Ιουλίου, διαμορφώθηκαν στα 0,99 ευρώ μετά τη «μείωση».

Τριβελάκι: Από 0,95 ευρώ, ανέβηκε στα 0,99 ευρώ.

Υγρό πιάτων: Από 3,89 ευρώ, αυξήθηκε στα 4,05 ευρώ.

Μαλακτικό ρούχων 82 πλύσεων: Από 4,70 ευρώ, έφτασε στα 4,85 ευρώ .

Εκτός από τις ανατιμήσεις, οι καταναλωτές καταγράφουν σημαντικά εμπόδια στην ενημέρωσή τους κατά τις αγορές . Σε πολλά σημεία πώλησης δεν αναγράφεται η ημερομηνία ένταξης του εκάστοτε κωδικού στην εκπτωτική λίστα ούτε η αρχική τιμή αναφοράς, στερώντας τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου του πραγματικού ποσοστού έκπτωσης.

Νέο άλμα για τον πληθωρισμό

Η κατάσταση στα ράφια συμπίπτει με τη νέα άνοδο του πληθωρισμού, ο οποίος στην Ελλάδα σκαρφάλωσε τον Αύγουστο στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο, ξεπερνώντας τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat .

Ταυτόχρονα, έντονη ανησυχία προκαλεί το ενεργειακό κόστος ενόψει του χειμώνα . Στο πετρέλαιο θέρμανσης, μια μέση ετήσια κατανάλωση 1.000 λίτρων με εκτιμώμενη τιμή 1,75 ευρώ το λίτρο διαμορφώνει το συνολικό κόστος στα 1.750 ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 660 ευρώ ή 60,6% συγκριτικά με πέρυσι, όταν η τιμή βρισκόταν στο 1,09 ευρώ το λίτρο και η δαπάνη στα 1.090 ευρώ . Επιπλέον, η τιμή του φυσικού αερίου κατέγραψε ράλι περίπου 70%, καθώς από τα 42,5 ευρώ ανά MWh την 1η Ιουλίου ξεπέρασε τα 71 ευρώ την 1η Σεπτεμβρίου

Διαβάστε επίσης