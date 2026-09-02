Καιρός: Έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες

Snapshot Την Πέμπτη (3/9) αναμένονται μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στη Μακεδονία τις πρωινές ώρες.

Το μεσημέρι και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες σε Ήπειρο, Πίνδο, Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησο, κεντρική Στερεά, Θεσσαλία και ορεινή Μακεδονία.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι βόρειοι μέτριοι και στο Αιγαίο βόρειοι ισχυροί με ριπές έως 6-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση, κυρίως στη βόρεια Ελλάδα και τη Μακεδονία.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις με μικρή πιθανότητα τοπικών ψιχάλων και βόρειοι ισχυροί άνεμοι, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα υπάρξουν μπόρες και βελτίωση μετά το μεσημέρι. Snapshot powered by AI

Άστατος θα είναι ο καιρός την Πέμπτη (3/9) με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες στη Μακεδονία.

Το μεσημέρι και το απόγευμα μπόρες και τοπικές καταιγίδες αναμένονται σε: Ήπειρο (κυρίως ανατολική), Πίνδο, Αιτωλοακαρνανία, Πελοπόννησο (τα φαινόμενα στα κεντρικά ορεινά θα έχουν έντονο χαρακτήρα), κεντρική Στερεά, Θεσσαλία (κατά βάση δυτική και βόρεια ορεινή με πιθανότητα να επηρεαστούν πρόσκαιρα και τα πεδινά το απόγευμα) και κεντρική και ανατολική ορεινή Μακεδονία

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι μέτριοι.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι ισχυροί με τις ριπές στα 6-7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση, πιο αισθητή στη βόρεια Ελλάδα και κυρίως τη Μακεδονία.

Στην Αττική αναμένονται παροδικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα για τοπικές ψιχάλες το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι ισχυροί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Άστατος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με μπόρες κατά περιόδους ή πρόσκαιρες καταιγίδες και βελτίωση μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία δε θα ξεπεράσει τους 27-28 βαθμούς.

Καιρός: Έρχεται αλλαγή σκηνικού με καταιγίδες, χαλάζι και πτώση της θερμοκρασίας

Υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν και σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, πριν το σκηνικό του καιρού αλλάξει από την Πέμπτη. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τον υδράργυρο να αγγίζει κατά τόπους τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Από αύριο, ωστόσο, η εικόνα θα διαφοροποιηθεί, καθώς η αυξημένη αστάθεια θα φέρει βροχές, μπόρες και τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Παράλληλα, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί, ενώ από την Παρασκευή οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά, μεταφέροντας ψυχρότερες αέριες μάζες προς τα ανατολικά ηπειρωτικά και το Αιγαίο.

Η αλλαγή θα γίνει περισσότερο αισθητή την Παρασκευή και θα διατηρηθεί σε γενικές γραμμές και το Σάββατο. Η συγκεκριμένη δροσερότερη «παρένθεση», πάντως, δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς από την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει εκ νέου να ανεβαίνει.

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου: Ζέστη έως 38 βαθμούς και καταιγίδες στη βόρεια Ελλάδα

Η ημέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Από τις μεσημβρινές ώρες, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν γύρω από τους ορεινούς όγκους της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου.

Στις περιοχές αυτές θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και καταιγίδες. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η διέλευση μιας διαταραχής από τον βορρά αναμένεται να ενισχύσει τα φαινόμενα, με τη Μακεδονία να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Τοπικά οι καταιγίδες θα είναι ισχυρές και θα συνοδεύονται από μπουρίνια και έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα. Τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα προς τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ θα επηρεαστεί και η βόρεια Θεσσαλία. Στη Μακεδονία οι καταιγίδες αναμένεται να επιμείνουν έως το πρωί.

Παρότι τα συνολικά ύψη βροχής δεν προβλέπεται να είναι ιδιαίτερα μεγάλα, οι καταιγίδες θα έχουν κατά τόπους μεγάλη ένταση και υψηλή ραγδαιότητα.

Την ίδια στιγμή, η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας μάλιστα μικρή άνοδο. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν γενικά στους 36 με 37 βαθμούς, ενώ σε περιοχές της δυτικής Ελλάδας και της Πελοποννήσου θα φτάσουν τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ. Ισχυρότεροι άνεμοι, έως και 7 μποφόρ, αναμένονται κυρίως στις Κυκλάδες, στη νότια Εύβοια, στο στενό του Καφηρέα και στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο.

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου: Φθινοπωρινό σκηνικό με καταιγίδες

Η Πέμπτη θα αποτελέσει την πρώτη ημέρα της αλλαγής του καιρού, με την αστάθεια να επηρεάζει μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας.

Οι πρωινές ώρες θα ξεκινήσουν με βροχές, μπόρες και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία και τη βόρεια Θεσσαλία. Από το μεσημέρι και μετά, τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα επεκταθούν νοτιότερα, επηρεάζοντας περιοχές από τη δυτική Θράκη έως και την Πελοπόννησο.

Τοπικά ισχυρές καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της δυτικής Στερεάς Ελλάδας, ενώ ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται και στο εσωτερικό της Πελοποννήσου.

Κατά τόπους οι καταιγίδες θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ισχυρούς ανέμους. Στη βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και κατά τις βραδινές ώρες, σταδιακά όμως θα εξασθενούν.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει την πρώτη υποχώρηση, αρχικά στα βόρεια. Οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν στους 32 με 35 βαθμούς, ενώ στα δυτικά θα φτάσουν τοπικά τους 36 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία θα επικρατήσουν ακόμη χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά οι βοριάδες θα φτάνουν τα 4 έως 6 μποφόρ, ενώ τοπικά στο κεντρικό Αιγαίο θα αγγίζουν τα 7 μποφόρ.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου: Ενισχυμένοι βοριάδες και μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί αισθητά και οι βοριάδες θα γίνουν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό του καιρού.

Οι βόρειοι άνεμοι θα μεταφέρουν ψυχρότερες αέριες μάζες προς τα ανατολικά προσήνεμα και το Αιγαίο, προκαλώντας μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας, κυρίως στα ανατολικά.

Στο κεντρικό, ανατολικό και νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα ενισχυθούν και θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά της Κρήτης υπάρχει πιθανότητα να αγγίξουν ακόμη και τα 8 μποφόρ. Στα νότια της Κρήτης, όπου ο βόρειος άνεμος θα λειτουργεί ως καταβάτης, οι ριπές ενδέχεται να είναι ακόμη ισχυρότερες.

Τα φαινόμενα θα είναι πλέον περιορισμένα, με λίγες τοπικές μπόρες να εκδηλώνονται κυρίως στα βορειοανατολικά και πιθανώς σε τμήματα της Πελοποννήσου.

Η θερμοκρασία θα υποχωρήσει περισσότερο στις ανατολικές περιοχές, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται στους 30 με 33 βαθμούς. Στα δυτικά θα παραμείνει υψηλότερη, φτάνοντας τοπικά τους 35 με 36 βαθμούς.

Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία θα διαμορφωθεί περίπου στους 32 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 25 βαθμούς.

Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου: Επιμένουν οι βοριάδες

Το Σάββατο δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στη θερμοκρασία, καθώς θα συνεχίσουν να επηρεάζουν τη χώρα οι ψυχρότερες αέριες μάζες που θα έχουν μεταφερθεί από το βόρειο ρεύμα.

Ωστόσο, από το απόγευμα και μετά οι ψυχρές αέριες μάζες θα αρχίσουν σταδιακά να απομακρύνονται, προαναγγέλλοντας την επάνοδο της ζέστης από την Κυριακή.

Από πλευράς φαινομένων, ο καιρός θα είναι γενικά ήπιος, χωρίς αξιόλογες βροχές. Οι ενισχυμένοι βοριάδες θα παραμείνουν το βασικό χαρακτηριστικό, ιδιαίτερα στο Αιγαίο, όπου θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ.

Στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι ιδιαίτερα ισχυροί, ενώ έως και 8 μποφόρ ενδέχεται να καταγραφούν στα ανατολικά της Κρήτης και στο στενό του Καφηρέα.

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου: Νέα άνοδος της θερμοκρασίας

Από την Κυριακή το σκηνικό θα αλλάξει ξανά, καθώς θερμότερες αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική θα κινηθούν προς την Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε νέα άνοδο του υδραργύρου, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν κατά τόπους τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν.

Η τάση για υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, καθώς μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια σημαντική και παρατεταμένη μεταβολή του καιρού.

Διαβάστε επίσης