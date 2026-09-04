Καιρός: Περιορίζεται την Παρασκευή η αστάθεια – Από Κυριακή επιστρέφει το καλοκαίρι

Snapshot Την Παρασκευή θα υπάρχουν λίγες πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, με βελτίωση το βράδυ.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά το πρωί και θερμοκρασίες από 33 έως 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο.

Την Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά το πρωί.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και τη Θράκη, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Η αστάθεια περιορίζεται από την Παρασκευή και το καλοκαίρι επιστρέφει σταδιακά από την Κυριακή. Snapshot powered by AI

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, σήμερα Παρασκευή θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες, αρχικά στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση του καιρού τις βραδινές ώρες.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Η πρόγνωση για το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 33 με 35 τοπικά 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 33 τοπικά στα νότια 34 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

Η πρόγνωση για τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά και στα ορεινά της Θράκης. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS