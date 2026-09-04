Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

Snapshot Η αστάθεια υποχωρεί και τα μελτέμια ενισχύουν τους ανέμους στο Αιγαίο, φέρνοντας πιο σταθερό καιρό.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν έως 7 μποφόρ και από το απόγευμα της Κυριακής εξασθενούν, επιτρέποντας άνοδο της θερμοκρασίας σε καλοκαιρινά επίπεδα.

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με θερμοκρασίες 37-39 βαθμούς Κελσίου και έντονο μελτέμι που υποχωρεί σταδιακά τη Δευτέρα.

Προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται διαταραχή που θα φέρει βροχές και πτώση θερμοκρασίας, σηματοδοτώντας αλλαγή σε πιο φθινοπωρινό σκηνικό.

Η διαταραχή θα επηρεάσει κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, φέρνοντας αυξημένη αστάθεια και μείωση θερμοκρασίας. Snapshot powered by AI

Η αστάθεια που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη. Η κατάσταση ομαλοποιείται, ενώ τα μελτέμια αναλαμβάνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενισχύοντας τους ανέμους στο Αιγαίο και φέρνοντας πιο σταθερό καιρό.

Σήμερα, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν έως και τα 7 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα της Κυριακής θα αρχίσουν να εξασθενούν. Αυτό θα επιτρέψει την εισχώρηση θερμών αερίων μαζών από τις ακτές της βόρειας Αφρικής, που θα μετακινηθούν ανατολικά και βορειοανατολικά, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία σε καλοκαιρινά επίπεδα.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται κοντά στους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ το μελτέμι θα παραμείνει έντονο έως το απόγευμα της Δευτέρας, οπότε και θα υποχωρήσει σταδιακά, δίνοντας χώρο στις θερμές αέριες μάζες να επεκταθούν στη χώρα μας.

Πρόγνωση για το υπόλοιπο της εβδομάδας

Την Τρίτη αναμένεται υψηλή θερμοκρασία, όμως από τα νότια τμήματα θα αρχίσει να περιορίζεται το έντονο θερμικό κύμα. Καθώς προχωρά η εβδομάδα, ο καιρός θα παραμείνει καλοκαιρινός, αλλά με μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Προς το τέλος της εβδομάδας, μια διαταραχή αναμένεται να πλησιάσει τη χώρα μας, φέρνοντας πιο άστατες καιρικές συνθήκες. Αυτή η εξέλιξη θα σηματοδοτήσει μια αλλαγή, με το φθινόπωρο να θυμίζει περισσότερο χειμερινό παρά καλοκαιρινό σκηνικό.

Οι μετεωρολογικές ενδείξεις για την Παρασκευή και το Σάββατο δείχνουν την ανάπτυξη μιας διαταραχής στην περιοχή της Ιταλίας, η οποία θα κινηθεί ανατολικά προς βορειοανατολικά. Τα πρώτα φαινόμενα βροχής αναμένονται κυρίως στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, επιτρέποντας στο φθινόπωρο να επικρατήσει.

Συνολικά, ο καιρός φαίνεται να εναρμονίζεται με το ημερολογιακό φθινόπωρο, με σταδιακή μείωση της θερμοκρασίας και αυξημένη αστάθεια προς τα τέλη της εβδομάδας, σηματοδοτώντας μια σημαντική αλλαγή στο σκηνικό της χώρας μας.

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