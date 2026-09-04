Μετρό: Συνεχίζονται τα έργα στη Γραμμή 3 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από Δευτέρα

Snapshot Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμεικός και Μοναστηράκι της Γραμμής 3 του Μετρό θα κλείνουν στις 21:40 λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν μόνο από τον σταθμό Σύνταγμα, ενώ οι συρμοί από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στο Σύνταγμα.

Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θα λειτουργεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 από τον Σταθμό Σύνταγμα έως τον Σταθμό Αιγάλεω, με στάσεις σε όλους τους κλειστούς σταθμούς.

Τα τελευταία δρομολόγια πριν το κλείσιμο των σταθμών είναι προγραμματισμένα μεταξύ 21:06 και 21:56, ανάλογα με τη διαδρομή.

Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό. Snapshot powered by AI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στο τμήμα «Ελαιώνας - Μοναστηράκι» της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 07/09 έως και την Πέμπτη 10/09 οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο - Αιγάλεω» και «Σύνταγμα - Δ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν ως εξής:

από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 21:06,

από Αιγάλεω προς Δ. Πλακεντίας στις 21:20,από Ελαιώνα προς Δ. Πλακεντίας στις 21:22,

από Κεραμεικό προς Δ. Πλακεντίας στις 21:25,από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 21:27,

από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30,

από Σύνταγμα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:49,

από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:51,

από Κεραμεικό προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:53,

από Ελαιώνα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:56.

Ειδικότερα, τα τελευταία δρομολόγια από/προς το αεροδρόμιο έχουν ως εξής:

από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06 και

από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά το κλείσιμο των σταθμών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Σύνταγμα και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Σύνταγμα.

Αναλυτικά

Αναχωρήσεις από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 22:02, 22:38 και 23:14 και από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω», η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον Σταθμό Αιγάλεω με τον σταθμό Σύνταγμα. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω:

«Στ. Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα Σύνταγμα), «Στ. Ομόνοια» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Πανεπιστημίου με όνομα Ομόνοια), «Στ. Μοναστηράκι προς Αιγάλεω» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Ερμού), «Στ. Κεραμεικός» (υπάρχουσα στάση επί της Ιερά Οδού με όνομα Σίδερα), «Στ. Ελαιώνας» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα Αμαξοστάσιο Δήμου), «Στ. Αιγάλεω Αποβίβαση» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα Εσταυρωμένος).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αιγάλεω – Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«Στ. Αιγάλεω» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημαρχείου, με όνομα Στ. Αιγάλεω), «Στ. Ελαιώνας» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα Αμαξοστάσιο), «Στ. Κεραμεικός» (υπάρχουσα στάση επί της Ιερά Οδού με όνομα Σίδερα), «Στ. Μοναστηράκι προς Σύνταγμα» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού), «Στ. Ομόνοια» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σταδίου με όνομα Ομόνοια), «Στ. Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα Σύνταγμα).

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