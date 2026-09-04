Μετρό: Συνεχίζονται τα έργα στη Γραμμή 3 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από Δευτέρα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Μετρό: Συνεχίζονται τα έργα στη Γραμμή 3 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από Δευτέρα
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Από τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου έως την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμεικός και Μοναστηράκι της Γραμμής 3 του Μετρό θα κλείνουν στις 21:40 λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών.
  • Μετά τις 21:40, οι συρμοί προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν μόνο από τον σταθμό Σύνταγμα, ενώ οι συρμοί από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν στο Σύνταγμα.
  • Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θα λειτουργεί προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 από τον Σταθμό Σύνταγμα έως τον Σταθμό Αιγάλεω, με στάσεις σε όλους τους κλειστούς σταθμούς.
  • Τα τελευταία δρομολόγια πριν το κλείσιμο των σταθμών είναι προγραμματισμένα μεταξύ 21:06 και 21:56, ανάλογα με τη διαδρομή.
  • Η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ24 θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 μέχρι τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.
Snapshot powered by AI

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, στο τμήμα «Ελαιώνας - Μοναστηράκι» της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, καθώς συνεχίζονται τα έργα αντικατάστασης σιδηροτροχιών.

Ειδικότερα, από τη Δευτέρα 07/09 έως και την Πέμπτη 10/09 οι σταθμοί «Ελαιώνας», «Κεραμεικός» και «Μοναστηράκι» θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, δυόμιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 3 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Δημοτικό Θέατρο - Αιγάλεω» και «Σύνταγμα - Δ. Πλακεντίας - Αεροδρόμιο».

Οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν ως εξής:

  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 21:06,
  • από Αιγάλεω προς Δ. Πλακεντίας στις 21:20,από Ελαιώνα προς Δ. Πλακεντίας στις 21:22,
  • από Κεραμεικό προς Δ. Πλακεντίας στις 21:25,από Μοναστηράκι προς Δ. Πλακεντίας στις 21:27,
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:30,
  • από Σύνταγμα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:49,
  • από Μοναστηράκι προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:51,
  • από Κεραμεικό προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:53,
  • από Ελαιώνα προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:56.

Ειδικότερα, τα τελευταία δρομολόγια από/προς το αεροδρόμιο έχουν ως εξής:

  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:06 και
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 21:10.

Μετά το κλείσιμο των σταθμών στις 21:40, οι συρμοί με κατεύθυνση το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από τον σταθμό Σύνταγμα και οι συρμοί που αναχωρούν από το Αεροδρόμιο θα τερματίζουν το δρομολόγιό τους στον σταθμό Σύνταγμα.

Αναλυτικά

  • Αναχωρήσεις από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 22:02, 22:38 και 23:14 και από Αεροδρόμιο προς Σύνταγμα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ24 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω», η οποία θα περνάει από όλους τους κλειστούς σταθμούς και θα συνδέει τον Σταθμό Αιγάλεω με τον σταθμό Σύνταγμα. Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

  • Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Αιγάλεω:

«Στ. Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα Σύνταγμα), «Στ. Ομόνοια» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Πανεπιστημίου με όνομα Ομόνοια), «Στ. Μοναστηράκι προς Αιγάλεω» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Ερμού), «Στ. Κεραμεικός» (υπάρχουσα στάση επί της Ιερά Οδού με όνομα Σίδερα), «Στ. Ελαιώνας» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα Αμαξοστάσιο Δήμου), «Στ. Αιγάλεω Αποβίβαση» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα Εσταυρωμένος).

  • Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αιγάλεω – Στ. Μετρό Σύνταγμα:

«Στ. Αιγάλεω» (προσωρινή στάση επί της οδού Δημαρχείου, με όνομα Στ. Αιγάλεω), «Στ. Ελαιώνας» (υπάρχουσα στάση επί της Ιεράς Οδού με όνομα Αμαξοστάσιο), «Στ. Κεραμεικός» (υπάρχουσα στάση επί της Ιερά Οδού με όνομα Σίδερα), «Στ. Μοναστηράκι προς Σύνταγμα» (προσωρινή στάση, επί της οδού Ερμού), «Στ. Ομόνοια» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σταδίου με όνομα Ομόνοια), «Στ. Σύνταγμα» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας με όνομα Σύνταγμα).

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι προτείνει κατάπαυση πυρός με τη Ρωσία κατά την επίσκεψη Κούσνερ - Γουίτκοφ

21:01LIFESTYLE

Επίσκεψη στη Νάξο για τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό - Η τριήμερη ξενάγηση στο νησί

21:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: Σύλληψη 18χρονου αλλοδαπού στο αεροδρόμιο με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

20:53ΕΛΛΑΔΑ

«Σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς»: Η επιστολή γυναίκας με λευχαιμία στον Μητσοτάκη για την αιματολογική του Παπανικολάου και η συγκλονιστική της ιστορία

20:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Έχασε το διαμάντι στο τελευταίο άλμα ο Τεντόγλου

20:45ΕΛΛΑΔΑ

«Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί»: Η ανάρτηση του Σπύρου Χρυσικόπουλου που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτικό: Υπό έλεγχο η φωτιά – Έφτασε μέχρι την αυλή εκκλησίας

20:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που έκλεβε δίκυκλα

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου: Ισχυρός υδροστρόβιλος εκτοξεύει ομπρέλες σε παραλία στην Ιταλία - Σε πανικό λουόμενοι

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Lindsay Clancy: Κακοδικία στην υπόθεση που έχει διχάσει τις ΗΠΑ: Οι ένορκοι απέτυχαν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία

20:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: «Ανώμαλη Προσγείωση» για εταιρείες ελικοπτέρων που έκαναν φοροδιαφυγή

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αναμένεται να υπογράψει απόψε εκτελεστικό διάταγμα για το βόειο κρέας

20:05LIFESTYLE

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δείχνει το ανανεωμένο hair look της και εντυπωσιάζει

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Άλσος Γαλατσίου

19:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο- Τρεις συλλήψεις

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Συνεχίζονται τα έργα στη Γραμμή 3 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από Δευτέρα

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η πιο σύγχρονη στα Βαλκάνια»: Ο Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης

19:41LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Σοκάρουν φωτογραφίες μετά τον ακρωτηριασμό του - Προσοχή σκληρές εικόνες!

19:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Έμφυτη η στάση Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:41LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Σοκάρουν φωτογραφίες μετά τον ακρωτηριασμό του - Προσοχή σκληρές εικόνες!

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Βίντεο από κλειστό κύκλωμα έχει καταγράψει τον αντιπρόεδρο του κόμματος CHP Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπά τη σύντροφό του

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

20:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Έχασε το διαμάντι στο τελευταίο άλμα ο Τεντόγλου

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Γυναίκα γδύθηκε και ξάπλωσε στη μέση του δρόμου για να κάνει... ηλιοθεραπεία - Δείτε βίντεο

20:53ΕΛΛΑΔΑ

«Σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς»: Η επιστολή γυναίκας με λευχαιμία στον Μητσοτάκη για την αιματολογική του Παπανικολάου και η συγκλονιστική της ιστορία

09:57ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Δραματική επιδείνωση - «Προμηθευτείτε τρόφιμα και νερό» προειδοποιεί η Βρετανία

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

17:04ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται πτώση θερμοκρασίας και βροχές το επόμενο δεκαπενθήμερο

16:55ΠΑΙΔΕΙΑ

«Μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά»: Δεν εικονογραφήσαμε οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, απαντά ο εκδοτικός οίκος για το βιβλίο της Β' Δημοτικού

20:05LIFESTYLE

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δείχνει το ανανεωμένο hair look της και εντυπωσιάζει

20:45ΕΛΛΑΔΑ

«Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί»: Η ανάρτηση του Σπύρου Χρυσικόπουλου που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία

18:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας για βιβλία Β’ Δημοτικού: «Δεν αποτελούν επιλογές πολιτικής ηγεσίας, αξιολογούνται από επιτροπές»

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου: Ισχυρός υδροστρόβιλος εκτοξεύει ομπρέλες σε παραλία στην Ιταλία - Σε πανικό λουόμενοι

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στερητικό σύνδρομο φαίνεται πως είχε το βρέφος λόγω της τοξικοεξάρτησης των γονιών του

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε στο Άλσος Γαλατσίου από την πλευρά του Ψυχικού: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής - Φωτογραφίες

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Του έλεγε να ηρεμήσει κι αυτός πήγε να τον μαχαιρώσει»: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Newsbomb πού εισέβαλε ο 31χρονος στο ΑΤ Μάνδρας

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χαλκιδική - Επιχειρεί και ελικόπτερο

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Οι εκπλήξεις στα μέτρα Μητσοτάκη - Τι θα πει για αγρότες, οικογένειες, μεσαία τάξη

18:36LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος: «Είπα θα πεθάνω 100%» - Οι πρώτες δραματικές στιγμές μετά το ατύχημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ