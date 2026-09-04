Σκηνές τρόμου: Ισχυρός υδροστρόβιλος εκτοξεύει ομπρέλες σε παραλία στην Ιταλία - Σε πανικό λουόμενοι

Συγκλονιστικές εικόνες

Ανθή Κουρεντζή

Σκηνές τρόμου: Ισχυρός υδροστρόβιλος εκτοξεύει ομπρέλες σε παραλία στην Ιταλία - Σε πανικό λουόμενοι
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένας ισχυρός υδροστρόβιλος χτύπησε παραλία στη νό Ιταλία, εκτοξεύοντας ομπρέλες και ξαπλώστρες στον αέρα.
  • Οι λουόμενοι και οι τουρίστες αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν γρήγορα, δημιουργώντας πανικό στην περιοχή.
  • Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε γρήγορα πάνω από τη θάλασσα και κατευθύνθηκε προς την ακτή μέσα σε λίγα λεπτά.
  • Το φαινόμενο προκύπτει από τη συνάντηση ψυχρότερων αέριων μαζών με θερμότερα νερά και περιστρεφόμενους ανέμους.
  • Ο υδροστρόβιλος είναι μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα και υδροσταγονιδίων πάνω από θαλάσσια επιφάνεια.
Snapshot powered by AI

Αυτή είναι η σοκαριστική στιγμή που ένας υδροστρόβιλος χτυπά δημοφιλή παραλία στη νότια Ιταλία, εκτοξεύοντας ομπρέλες στον αέρα και αναγκάζοντας έντρομους τουρίστες να τραπούν σε φυγή.

Τα πλάνα δείχνουν τον τρομακτικό στρόβιλο να σχηματίζεται κάτω από γκρίζα σύννεφα, καθώς πλησιάζει την ακτή και παρασύρει αρκετές ομπρέλες από την παραλία.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η χοάνη «εκτοξεύει» τις ομπρέλες και σηκώνει ξαπλώστρες στον αέρα. Αρκετές από αυτές φαίνονται να αιωρούνται σε ύψος αρκετών μέτρων, ενώ ορισμένες πέφτουν κοντά σε κτίρια που βρίσκονται δίπλα στην παραλία.

Για λίγα λεπτά επικράτησε χάος, με λουόμενους και τουρίστες να τρέχουν για να απομακρυνθούν και να βρουν ασφαλές σημείο.

Κάποιοι παραθεριστές παρακολούθησαν το φαινόμενο από απόσταση ασφαλείας, την ώρα που ο στρόβιλος έφτανε στην παραλία.

Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε πολύ γρήγορα πάνω από τη θάλασσα και μέσα σε λίγα μόλις λεπτά κατευθύνθηκε προς την ακτή.

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως υδροστρόβιλος και πρόκειται για μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα και υδροσταγονιδίων που σχηματίζεται πάνω από θαλάσσια επιφάνεια.

Οι υδροστρόβιλοι μπορούν να δημιουργηθούν όταν ψυχρότερες αέριες μάζες συναντούν θερμότερα νερά και οι άνεμοι που πνέουν από διαφορετικές κατευθύνσεις προκαλούν περιστροφική κίνηση, παρόμοια με εκείνη ενός ανεμοστρόβιλου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι προτείνει κατάπαυση πυρός με τη Ρωσία κατά την επίσκεψη Κούσνερ - Γουίτκοφ

21:01LIFESTYLE

Επίσκεψη στη Νάξο για τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό - Η τριήμερη ξενάγηση στο νησί

21:01ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ζάκυνθος: Σύλληψη 18χρονου αλλοδαπού στο αεροδρόμιο με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα

20:53ΕΛΛΑΔΑ

«Σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς»: Η επιστολή γυναίκας με λευχαιμία στον Μητσοτάκη για την αιματολογική του Παπανικολάου και η συγκλονιστική της ιστορία

20:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Έχασε το διαμάντι στο τελευταίο άλμα ο Τεντόγλου

20:45ΕΛΛΑΔΑ

«Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί»: Η ανάρτηση του Σπύρου Χρυσικόπουλου που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτικό: Υπό έλεγχο η φωτιά – Έφτασε μέχρι την αυλή εκκλησίας

20:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: Εξαρθρώθηκε συμμορία ανηλίκων που έκλεβε δίκυκλα

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου: Ισχυρός υδροστρόβιλος εκτοξεύει ομπρέλες σε παραλία στην Ιταλία - Σε πανικό λουόμενοι

20:21ΚΟΣΜΟΣ

Lindsay Clancy: Κακοδικία στην υπόθεση που έχει διχάσει τις ΗΠΑ: Οι ένορκοι απέτυχαν να καταλήξουν σε ομόφωνη ετυμηγορία

20:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: «Ανώμαλη Προσγείωση» για εταιρείες ελικοπτέρων που έκαναν φοροδιαφυγή

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αναμένεται να υπογράψει απόψε εκτελεστικό διάταγμα για το βόειο κρέας

20:05LIFESTYLE

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δείχνει το ανανεωμένο hair look της και εντυπωσιάζει

19:57ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο Άλσος Γαλατσίου

19:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Το 2030 η Ελλάδα θα βρίσκεται ανάμεσα στις προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: Συνολικά 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο- Τρεις συλλήψεις

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Συνεχίζονται τα έργα στη Γραμμή 3 - Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα από Δευτέρα

19:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η πιο σύγχρονη στα Βαλκάνια»: Ο Μητσοτάκης εγκαινίασε τη νέα αιματολογική κλινική στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης

19:41LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Σοκάρουν φωτογραφίες μετά τον ακρωτηριασμό του - Προσοχή σκληρές εικόνες!

19:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαξίμου: Έμφυτη η στάση Τσίπρα να πολιτεύεται προσπαθώντας να εξαπατήσει τους πολίτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:41LIFESTYLE

Σταύρος Φλώρος: Σοκάρουν φωτογραφίες μετά τον ακρωτηριασμό του - Προσοχή σκληρές εικόνες!

13:40ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στην Τουρκία: Βίντεο από κλειστό κύκλωμα έχει καταγράψει τον αντιπρόεδρο του κόμματος CHP Μπερχάν Σιμσέκ να χτυπά τη σύντροφό του

06:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για τον χειμώνα στην Ελλάδα - Η πρόγνωση του ECMWF

20:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Diamond League: Έχασε το διαμάντι στο τελευταίο άλμα ο Τεντόγλου

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Μόσχα: Γυναίκα γδύθηκε και ξάπλωσε στη μέση του δρόμου για να κάνει... ηλιοθεραπεία - Δείτε βίντεο

20:53ΕΛΛΑΔΑ

«Σας ευχαριστώ που ακούσατε τη φωνή μιας ασθενούς»: Η επιστολή γυναίκας με λευχαιμία στον Μητσοτάκη για την αιματολογική του Παπανικολάου και η συγκλονιστική της ιστορία

09:57ΚΟΣΜΟΣ

El Niño: Δραματική επιδείνωση - «Προμηθευτείτε τρόφιμα και νερό» προειδοποιεί η Βρετανία

09:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται 39άρια και... κακοκαιρία από την Ιταλία - Η πρόγνωση Μαρουσάκη

17:04ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχονται πτώση θερμοκρασίας και βροχές το επόμενο δεκαπενθήμερο

16:55ΠΑΙΔΕΙΑ

«Μια γυναίκα δεν μπορεί να έχει κοντά μαλλιά»: Δεν εικονογραφήσαμε οικογένειες με γονείς ίδιου φύλου, απαντά ο εκδοτικός οίκος για το βιβλίο της Β' Δημοτικού

20:05LIFESTYLE

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου δείχνει το ανανεωμένο hair look της και εντυπωσιάζει

20:45ΕΛΛΑΔΑ

«Μόνο με ψυχή μπορεί να επιτευχθεί»: Η ανάρτηση του Σπύρου Χρυσικόπουλου που κατάφερε να κολυμπήσει από την Ελλάδα στην Ιταλία

18:42ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπουργείο Παιδείας για βιβλία Β’ Δημοτικού: «Δεν αποτελούν επιλογές πολιτικής ηγεσίας, αξιολογούνται από επιτροπές»

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Σκηνές τρόμου: Ισχυρός υδροστρόβιλος εκτοξεύει ομπρέλες σε παραλία στην Ιταλία - Σε πανικό λουόμενοι

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Στερητικό σύνδρομο φαίνεται πως είχε το βρέφος λόγω της τοξικοεξάρτησης των γονιών του

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε στο Άλσος Γαλατσίου από την πλευρά του Ψυχικού: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής - Φωτογραφίες

18:01ΕΛΛΑΔΑ

«Του έλεγε να ηρεμήσει κι αυτός πήγε να τον μαχαιρώσει»: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν στο Newsbomb πού εισέβαλε ο 31χρονος στο ΑΤ Μάνδρας

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στη Χαλκιδική - Επιχειρεί και ελικόπτερο

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΘ 2026: Οι εκπλήξεις στα μέτρα Μητσοτάκη - Τι θα πει για αγρότες, οικογένειες, μεσαία τάξη

18:36LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος: «Είπα θα πεθάνω 100%» - Οι πρώτες δραματικές στιγμές μετά το ατύχημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ