Σκηνές τρόμου: Ισχυρός υδροστρόβιλος εκτοξεύει ομπρέλες σε παραλία στην Ιταλία - Σε πανικό λουόμενοι

Snapshot Ένας ισχυρός υδροστρόβιλος χτύπησε παραλία στη νό Ιταλία, εκτοξεύοντας ομπρέλες και ξαπλώστρες στον αέρα.

Οι λουόμενοι και οι τουρίστες αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν γρήγορα, δημιουργώντας πανικό στην περιοχή.

Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε γρήγορα πάνω από τη θάλασσα και κατευθύνθηκε προς την ακτή μέσα σε λίγα λεπτά.

Το φαινόμενο προκύπτει από τη συνάντηση ψυχρότερων αέριων μαζών με θερμότερα νερά και περιστρεφόμενους ανέμους.

Ο υδροστρόβιλος είναι μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα και υδροσταγονιδίων πάνω από θαλάσσια επιφάνεια. Snapshot powered by AI

Αυτή είναι η σοκαριστική στιγμή που ένας υδροστρόβιλος χτυπά δημοφιλή παραλία στη νότια Ιταλία, εκτοξεύοντας ομπρέλες στον αέρα και αναγκάζοντας έντρομους τουρίστες να τραπούν σε φυγή.

Τα πλάνα δείχνουν τον τρομακτικό στρόβιλο να σχηματίζεται κάτω από γκρίζα σύννεφα, καθώς πλησιάζει την ακτή και παρασύρει αρκετές ομπρέλες από την παραλία.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, η χοάνη «εκτοξεύει» τις ομπρέλες και σηκώνει ξαπλώστρες στον αέρα. Αρκετές από αυτές φαίνονται να αιωρούνται σε ύψος αρκετών μέτρων, ενώ ορισμένες πέφτουν κοντά σε κτίρια που βρίσκονται δίπλα στην παραλία.

Για λίγα λεπτά επικράτησε χάος, με λουόμενους και τουρίστες να τρέχουν για να απομακρυνθούν και να βρουν ασφαλές σημείο.

Κάποιοι παραθεριστές παρακολούθησαν το φαινόμενο από απόσταση ασφαλείας, την ώρα που ο στρόβιλος έφτανε στην παραλία.

Ο υδροστρόβιλος σχηματίστηκε πολύ γρήγορα πάνω από τη θάλασσα και μέσα σε λίγα μόλις λεπτά κατευθύνθηκε προς την ακτή.

Το φαινόμενο είναι γνωστό ως υδροστρόβιλος και πρόκειται για μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα και υδροσταγονιδίων που σχηματίζεται πάνω από θαλάσσια επιφάνεια.

Οι υδροστρόβιλοι μπορούν να δημιουργηθούν όταν ψυχρότερες αέριες μάζες συναντούν θερμότερα νερά και οι άνεμοι που πνέουν από διαφορετικές κατευθύνσεις προκαλούν περιστροφική κίνηση, παρόμοια με εκείνη ενός ανεμοστρόβιλου.

Διαβάστε επίσης