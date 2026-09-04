Στιγμές τρόμου στην Πράγα: Βίντεο δείχνει παιδί να πέφτει στις γραμμές του μετρό

Snapshot Ένα 7χρονο αγόρι έπεσε στις γραμμές του μετρό στην Πράγα λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει ο συρμός.

Το αγόρι έπεσε ενώ κοιτούσε το κινητό του και δεν αντιλήφθηκε ότι βρισκόταν στην άκρη της αποβάθρας.

Ένας άνδρας βούτηξε στις γραμμές, έσωσε το παιδί και το παρέδωσε σε άλλους επιβάτες.

Ο 7χρονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του σταθμού. Snapshot powered by AI

Ώρες αγωνίας έζησαν επιβάτες σε σταθμό του μετρό στην Πράγα όταν ένα 7χρονο παιδί έπεσε στις γραμμές λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει ο συρμός.

Σε βίντεο που κατέγραψαν οι κάμερες ασφαλείας φαίνεται το αγόρι να περπατάει και να κοιτάζει το κινητό τηλέφωνό του. Δεν βλέπει ότι βρίσκεται στην άκρη της αποβάθρας και κάνει ένα βήμα στο κενό. Πέφτει στις γραμμές την ώρα που οι υπόλοιποι επιβάτες σπεύδουν κοντά του.

Ένας άνδρας, όπως, φαίνεται στο βίντεο δεν έχασε χρόνο και πήδηξε στις γραμμές σήκωσε το παιδί στα χέρια και το έδωσε σε άλλους επιβάτες. Αμέσως κάποιοι από το πλήθος τον βοήθησαν να ανέβει και πάλι στην αποβάθρα. Εν συνεχεία φτάνει ο συρμός του μετρό.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα Corriere Della Sera, ο 7χροονος τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.