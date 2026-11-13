Αλάνις Μορισέτ: Η επική πτώση στη σκηνή την ώρα του «Uninvited» που δεν την επηρέασε στιγμή

Snapshot Η Αλάνις Μορισέτ έπεσε στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Λος Άντζελες ενώ τραγουδούσε το «Uninvited».

Τα μαλλιά της πιάστηκαν στο μικρόφωνο, προκαλώντας την πτώση της χωρίς να τραυματιστεί σοβαρά.

Η τραγουδίστρια συνέχισε αμέσως την εμφάνισή της χωρίς να επηρεαστεί από το περιστατικό.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Μορισέτ είχε κι άλλες πτώσεις, που θεωρήθηκαν φυσιολογικές λόγω του έντονου headbanging της.

Ένα μέλος της παραγωγής ανέβηκε στη σκηνή για να διορθώσει το μικρόφωνο ώστε να συνεχιστεί η συναυλία. Snapshot powered by AI

Μία άτυχη στιγμή είχε η Αλάνις Μορισέτ κατά τη διάρκεια της τελευταίας συναυλίας της στο Λος Άντζελες, στο Youtube Theater την Τετάρτη, την ώρα που τραγουδούσε το «Uninvited».

Η 52χρονη τραγουδίστρια στροβιλιζόταν κατά τη διάρκεια του τραγουδιού, όταν τα μαλλιά της πιάστηκαν στο μικρόφωνο, με αποτέλεσμα να το ρίξει κάτω. Η ίδια σταμάτησε απότομα της στροφές, όμως ζαλισμένη έπεσε και η ίδια στη σκηνή, ενώ για λίγο δεν χτύπησε με τον κιθαρίστα.

Η γνωστή ροκ σταρ, όμως, δεν φάνηκε να επηρεάζεται από το περιστατικό, αφού σηκώθηκε αμέσως και συνέχισε να «χτυπιέται» στη μουσική, ρίχνοντας τα μαλλιά της μπροστά. Ένα άτομο της παραγωγής ανέβηκε στη σκηνή για να διορθώσει το μικρόφωνο, ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την εμφάνισή της.

https://www.instagram.com/p/Dfo6QQECoOS/

Το Entertainment Weekly ανέφερε ότι η τραγουδίστρια είχε μία σειρά από άτυχες στιγμές κατά τη διάρκεια της συναυλίας, καθώς φέρεται να «έπεσε» αρκετές φορές.

Θαυμαστές της σχολίασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι αυτό είναι κάτι «φυσιολογικό» για τις συναυλίες της, αφού ειδικά σε αυτό το κομμάτι είναι γνωστή για το headbanging που κάνει στη σκηνή.

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